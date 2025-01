MONTRÉAL, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Shakepay Inc., un important fournisseur canadien de services financiers reliant le bitcoin et la finance traditionnelle, est fière d'annoncer son adhésion officielle auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à titre de courtier membre. Cette étape importante fait de Shakepay la première plateforme d'échange de cryptoactifs au Québec à être réglementée par l'OCRI, ce qui renforce son engagement envers les normes les plus élevées en matière de confiance des clients et de conformité réglementaire.

En tant que membre de l'OCRI, Shakepay rejoint les rangs des courtiers en valeurs mobilières réglementés à l'échelle du Canada. Elle offre une sécurité, une transparence et des normes opérationnelles améliorées et veille à ce que ses produits et services soient soumis à des normes élevées, semblables à celles des courtiers en valeurs mobilières appartenant aux grandes banques.

Cette réalisation souligne le dévouement de Shakepay à établir un cadre réglementaire de confiance dans l'industrie des cryptoactifs tout en faisant la promotion d'options de cryptomonnaie sûres et accessibles pour les Canadiens. Grâce à son adhésion à l'OCRI, Shakepay est maintenant mieux placée pour tirer parti de ses offres actuelles tout en explorant les possibilités d'améliorer l'expérience client au sein d'un cadre réglementaire rigoureux.

« La réglementation de l'OCRI marque un moment déterminant pour Shakepay et l'adoption du bitcoin au Canada, a déclaré Jean Amiouny, chef de la direction. C'est un grand pas en avant pour offrir à nos clients la confiance et la tranquillité d'esprit qu'ils méritent. L'adhésion à l'OCRI signifie que nous respections les mêmes normes que les courtiers en valeurs mobilières des plus grandes institutions financières du pays, ce qui renforce notre promesse d'offrir une expérience avec le bitcoin sûre, transparente et fluide pour tous. »

Principaux avantages pour les clients

Les clients de Shakepay bénéficieront désormais d'une protection améliorée pour leur argent comptant en dollars canadiens, avec une couverture allant jusqu'à un million de dollars en vertu du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Bien que le FCPI ne couvre pas les cryptoactifs, Shakepay maintient une assurance pour les monnaies numériques stockées de manière sécurisée hors ligne, ce qui protège contre les risques comme le vol ou la perte de clés.

Eric Richmond, avocat-conseil général et chef du développement des affaires chez Shakepay, a souligné que « Shakepay accorde depuis longtemps la priorité à la protection de la clientèle, détenant des fonds "un pour un" avec des dépositaires approuvés, séparément des fonds d'exploitation. Les Canadiens peuvent être assurés que lorsqu'ils utilisent Shakepay, ils bénéficient des protections de l'OCRI, comme les fonds propres et la surveillance de la conformité ».

Engagement envers la transparence et la sécurité

Pour Shakepay, l'adhésion à l'OCRI renforce sa mission de rendre l'acquisition de bitcoins plus sûre, plus facile et plus accessible pour les Canadiens. Les clients bénéficieront de renseignements clairs sur l'admissibilité, les ententes relatives aux comptes, le traitement des actifs et leurs droits et responsabilités en tant que titulaires de compte.

« Cette étape réglementaire confirme notre engagement à fournir aux Canadiens une plateforme fiable pour explorer le bitcoin et renforcer la confiance dans l'économie numérique, a ajouté M. Amiouny. Ce n'est pas seulement une victoire pour nos clients, mais aussi pour l'adoption plus générale du bitcoin au Canada. »

À propos de Shakepay

Fondée en 2015, Shakepay est une entreprise technologique de premier plan établie à Montréal qui permet aux Canadiens d'acheter et de gagner des bitcoins au moyen de plateformes conviviales. Au service de plus d'un million de clients à l'échelle nationale, Shakepay se concentre uniquement sur le marché canadien, offrant une plateforme fiable et sécurisée pour simplifier l'adoption des cryptomonnaies. Inscrite auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM) et en tant que courtier en valeurs mobilières auprès de l'OCRI, Shakepay répond aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de fiabilité. En faveur de l'innovation financière responsable, Shakepay demeure un leader de la croissance dans le domaine des cryptoactifs au Canada et de la promotion de l'inclusion financière.

SOURCE Shakepay

Contact pour les médias: Carlo Campisi, gestionnaire principal des communications et des politiques - [email protected]