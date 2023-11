Le lancement de produits de paiement pour des opérations quotidiennes en dollars canadiens est une étape clé pour Shakepay

MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Shakepay lance aujourd'hui des produits de paiements pour des opérations quotidiennes pour tous ses clients - dépôt direct, paiement de factures, virement électronique à des amis et récompenses sur l'activité régulière dans le compte- reflétant la demande de sa clientèle désireuse de disposer d'un système de gestion de portefeuille facile à utiliser et abordable.

"Chez Shakepay, notre objectif fondamental est d'offrir aux travailleurs et travailleuses du Canada de meilleures options, plus abordables,car nous pensons que les frais pour les services financiers de base ne devraient pas exister, un point c'est tout", a déclaré Jean Amiouny, PDG de Shakepay. "La concurrence stimule l'innovation. Pour nos clients - et, de plus en plus de Canadiens et Canadiennes qui ont du mal à joindre les deux bouts - il y a une place pour des outils de paiements quotidiens sécurisés, basés sur une technologie fiable et qui offrent une expérience client exceptionnelle sans frais élevés qui grugent leurs économies."

Les nouveaux produits Shakepay de paiements pour des opérations quotidiennes sont les suivants :

Dépôt direct : les clients de Shakepay peuvent désormais envoyer une partie ou la totalité de leur salaire pour qu'il soit déposé directement dans leur compte Shakepay. À leur demande, les clients peuvent également mettre en place des achats automatiques de bitcoins.

les clients de Shakepay peuvent désormais envoyer une partie ou la totalité de leur salaire pour qu'il soit déposé directement dans leur compte Shakepay. À leur demande, les clients peuvent également mettre en place des achats automatiques de bitcoins. Payer une facture : Les clients de Shakepay peuvent maintenant payer une facture comme ils le feraient auprès de leur institution financière traditionnelle.

Les clients de Shakepay peuvent maintenant payer une facture comme ils le feraient auprès de leur institution financière traditionnelle. Transférez à vos amis des fonds par voie électronique : Les clients de Shakepay peuvent envoyer des virements électroniques Interac à n'importe qui au Canada directement à partir de l'application Shakepay.

: Les clients de Shakepay peuvent envoyer des virements électroniques Interac à n'importe qui au directement à partir de l'application Shakepay. Shakepaid : une nouvelle fonctionnalité dans l'espace des paiements quotidiens qui peut conduire à des bénéfices élevés pour nos clients. S'appuyant sur le programme réussi et novateur de la carte Shakepay, les clients de Shakepay peuvent être " shakepaid " et recevoir un petit quelque chose de plus avec chaque dépôt effectué, grâce à Shakepay (le dépôt minimum est de 100 $, le retour maximum est de 1000 $ payés en bitcoins).

La gamme de produits comprend également la carte prépayée Shakepay Visa*, l'une des premières cartes de retrait de bitcoins au Canada, qui permet aux clients de gagner jusqu'à 2 % de retrait de bitcoins sur tous leurs achats. Ce programme, ainsi que d'autres programmes de récompense, comme #shakepaid, font partie des éléments clés qui font de Shakepay un partenaire privilégié pour les Canadiens et Canadiennes qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs services financiers.

Les Canadiens, en particulier les millénariaux et la génération Z, veulent en avoir plus dans le cadre de leurs expériences numériques et ne veulent pas payer des frais de compte élevés. En 2023, Shakepay a sondé environ 1400 de ses clients et a constaté que 35% des répondants ont peu ou pas confiance envers leurs banques et ne se sentent pas bien desservis par elles, et 42% croient que les fintechs telles que Shakepay peuvent devenir leur fournisseur de paiements de tous les jours.

Fondée en 2015, Shakepay a travaillé fort pour positionner son produit phare, sa plateforme de négociation de cryptoactifs , parmi les moyens les plus faciles d'acheter et de vendre des bitcoins au Canada, tout en respectant les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie.

Aujourd'hui, Shakepay compte plus de 1,3 million de comptes enregistrés et a adopté une approche proactive en matière de réglementation, en obtenant une licence d'entreprise de services monétaires auprès du CANAFE. Shakepay est également la première plateforme de négociation de cryptoactifs basée au Québec à être enregistrée auprès de tous les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières en tant que courtier en exercice restreint.

"Nous avons commencé en tant que plateforme de négociation de bitcoins avec comme objectif de mettre le bitcoin à disposition de tous les Canadiens et Canadiennes. Aujourd'hui, nous sommes la promesse que le bitcoin apporte un système financier plus équitable au monde de la finance traditionnelle en l'intégrant dans des produits que les Canadiens peuvent utiliser pour leurs besoins de paiement quotidiens", a poursuivi M. Amiouny.

À propos de Shakepay

Shakepay réimagine les services financiers pour donner à chaque Canadien sa juste part.

Plus d'un million de Canadiens de tous horizons - des étudiants aux retraités - font confiance à Shakepay, qui leur permet de mieux contrôler leur argent et les aide à améliorer leur avenir financier.

L'entreprise est soutenue par des investisseurs en capital-risque de renom avec un financement de 44 millions de dollars et est réglementée dans toutes les provinces et territoires du Canada. ShZakepay a son siège à Montréal.

Pour en savoir plus sur Shakepay, visitez shakepay.com

*Visa est une marque de Visa International Service Association, utilisée sous licence par Peoples Trust Company.

