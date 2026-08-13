Shakepay lance BLOC, une ligne de crédit adossée au bitcoin qui permet aux Canadiens d'emprunter sur la valeur de leur bitcoin

Les clients admissibles peuvent accéder à du crédit garanti par le bitcoin détenu avec Shakepay, sans avoir à vendre leur bitcoin

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- Shakepay annonce aujourd'hui BLOC, une ligne de crédit adossée au bitcoin qui donne aux clients admissibles accès à du crédit garanti par le bitcoin qu'ils détiennent avec Shakepay, sans avoir à le vendre.

Shakepay a annoncé une nouvelle ligne de crédit adossée au Bitcoin, permettant à ses clients d'emprunter en toute sécurité en utilisant leur bitcoin comme garantie (Illustration graphique). Crédit photo : Shakepay.

De nombreux Canadiens ont passé des années à accumuler du bitcoin et ne veulent pas nécessairement le vendre lorsqu'ils ont besoin de liquidités. Que ce soit pour saisir une occasion d'affaires, faire un achat important ou gérer une dépense imprévue, BLOC donne aux clients admissibles une autre façon d'accéder à des liquidités tout en conservant leur bitcoin.

Les clients admissibles peuvent accéder à BLOC dans Shakepay et suivre leur crédit disponible, leurs paiements, leur garantie et leur ratio prêt-valeur au même endroit. La disponibilité du crédit, les limites d'emprunt, la tarification et les exigences de garantie sont établies selon l'admissibilité et les modalités applicables au produit.

« Les Canadiens qui détiennent du bitcoin ne devraient pas avoir à choisir entre leur conviction à long terme et les occasions à court terme qu'ils veulent saisir », a déclaré Jean Amiouny, chef de la direction de Shakepay. « Vous ne devriez pas avoir à vendre ce que vous avez bâti pour financer ce qui vient ensuite. BLOC donne aux clients admissibles une autre option : accéder à des liquidités tout en continuant de détenir leur bitcoin. »

BLOC s'inscrit dans une semaine de lancements conçus pour rendre le bitcoin plus utile dans la vie de tous les jours. Plus tôt cette semaine, Shakepay a lancé les comptes d'épargne, donnant aux clients une nouvelle façon de gagner des intérêts sur leur argent, versés chaque semaine en bitcoin, avec un taux promotionnel de 5 % pour les clients Shakepay Bleu.

Plus de 1,5 million de Canadiens ont utilisé Shakepay, et plus de 15 milliards de dollars en monnaie numérique ont été échangés sur la plateforme.

À propos de Shakepay

Fondée en 2015, Shakepay est une fintech montréalaise qui aide plus de 1,5 million de Canadiens à accéder au bitcoin et à l'utiliser grâce à des produits financiers du quotidien. Shakepay inc. exploite la plateforme de négociation de cryptoactifs de Shakepay et est membre de l'OCRI, courtier en placement inscrit auprès de l'AMF et des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et territoires du Canada. BLOC est offert par Shakepay Crédit inc., une entreprise de services monétaires (ESM) inscrite auprès du CANAFE qui a obtenu une dispense pour offrir du crédit adossé au bitcoin aux clients admissibles. Dans l'ensemble de son groupe de sociétés, Shakepay rend le bitcoin plus utile dans la vie quotidienne des Canadiens et donne aux gens les moyens de prendre le contrôle de leur argent, de bâtir leur patrimoine au fil du temps et de participer à un avenir financier plus ouvert.

SOURCE Shakepay

Contact médias: Carlo Campisi, responsable des politiques et des partenariats, [email protected]