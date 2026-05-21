Shakepay lance une campagne nationale de 21 jours qui transforme les transactions par carte quotidiennes en récompenses en bitcoin pour les clients et les entreprises locales participantes

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Shakepay a annoncé aujourd'hui que la liste d'attente pour sa carte prépayée physique Shakepay Visa* est désormais disponible dans l'application Shakepay, donnant le coup d'envoi à une campagne nationale qui aide les Canadiens à gagner des récompenses en bitcoin grâce à leurs dépenses quotidiennes tout en offrant aux entreprises locales un moyen simple de commencer à se constituer des réserves de bitcoin.

Pendant 21 jours, les achats éligibles effectués en personne avec la carte virtuelle Shakepay permettront aux clients de gagner des points de liste d'attente pour un accès anticipé à la carte physique. En même temps, ces transactions peuvent aider les entreprises locales à passer à l'orange sur une carte partagée, montrant où les Canadiens utilisent les achats qu'ils effectuent déjà pour gagner du bitcoin et soutenir les commerçants de leurs communautés.

Les entreprises locales peuvent participer directement à la campagne. Les propriétaires éligibles qui s'inscrivent à Shakepay for Business pendant la campagne peuvent, après vérification, réclamer des récompenses en bitcoin liées à l'activité de la liste d'attente à leur emplacement. Les clients peuvent également recommander des propriétaires d'entreprises locales, aidant ainsi davantage de commerçants canadiens à apprendre comment le bitcoin peut s'intégrer à leur activité.

« La plupart des programmes de récompenses offrent aux gens des points qu'ils ne peuvent utiliser qu'à l'intérieur du système de quelqu'un d'autre. Nous pensons que les Canadiens devraient pouvoir gagner un actif qu'ils peuvent réellement posséder », a déclaré Jean Amiouny, PDG de Shakepay. « Cette campagne intègre le bitcoin dans la vie quotidienne : au café, à l'épicerie, au restaurant du midi et dans les entreprises locales qui font fonctionner les communautés. »

La campagne s'appuie sur la carte virtuelle Shakepay, que des milliers de Canadiens utilisent déjà chaque semaine pour gagner des récompenses en bitcoin sur leurs achats quotidiens. Les deux cartes permettent aux clients de dépenser leur solde en espèces tout en gagnant des récompenses payées en bitcoin.

Les 21 000 premiers clients sur la liste d'attente recevront un accès anticipé à la carte physique Shakepay. Les 2 100 premiers seront éligibles à une carte Édition de lancement gravée de leur rang sur la liste d'attente.

La campagne apporte également une dimension communautaire à la liste d'attente. Les clients peuvent découvrir et revisiter des commerçants locaux, aider les entreprises à passer à l'orange sur la carte et rivaliser pour obtenir un statut local en devenant le Maire des emplacements participants.

À un moment où les Canadiens ressentent la pression des coûts quotidiens, Shakepay leur offre un moyen de transformer les achats qu'ils effectuent déjà en récompenses en bitcoin. Au lieu de gagner des points propriétaires liés à un seul programme, les clients gagnent du bitcoin directement sur leur compte Shakepay.

Les Canadiens peuvent rejoindre la liste d'attente de la carte physique et participer dès aujourd'hui dans l'application Shakepay.

À propos de Shakepay

Fondée en 2015, Shakepay est une fintech basée à Montréal qui aide plus de 1,5 million de Canadiens à accéder et à utiliser le bitcoin grâce à des produits financiers quotidiens. En tant que membre de l'OCRCVM, courtier en valeurs mobilières enregistré auprès de l'AMF et entreprise de services monétaires enregistrée auprès de CANAFE, Shakepay s'engage en faveur de la sécurité, de la fiabilité et de l'innovation financière responsable. Shakepay rend le bitcoin plus utile dans la vie quotidienne des Canadiens et donne aux gens les moyens de prendre le contrôle de leur argent, de se constituer un patrimoine au fil du temps et de participer à un avenir financier plus ouvert.

La Carte prépayée Visa* Shakepay est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples, en vertu d'une licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Compagnie de Fiducie Peoples.

SOURCE Shakepay

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