OTTAWA, ON, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Selon les dernières données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), moins d'un propriétaire d'entreprise sur cinq (18 %) recommanderait à quelqu'un de démarrer une entreprise en ce moment. Les principales raisons qui expliquent cette réticence sont la difficulté de faire face aux coûts d'exploitation (90 %), la situation économique actuelle (76 %) et le lourd fardeau fiscal (73 %).

« Les PME demeurent confrontées à des difficultés qui affectent leur capacité à fonctionner et à investir. C'est sans compter qu'Ottawa n'a toujours pas fait de mise à jour sur les remises de la taxe carbone ni sur la date à laquelle les propriétaires de PME peuvent s'attendre à les recevoir. Le Parlement doit tenir compte de leurs besoins spécifiques s'il veut améliorer le climat économique actuel », soutient Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Alors que le Parlement s'apprête à reprendre ses travaux cette semaine, la FCEI demande au gouvernement de s'attaquer à la hausse des coûts d'exploitation. De plus, les propriétaires de PME demandent au gouvernement fédéral de réduire les taxes et la paperasserie. Par exemple, si le taux d'imposition fédéral des PME passait de 9 % à 8 %, cela permettrait à plus de 830 000 PME de garder 610 M$ dans leurs poches. Cela les aiderait grandement à faire face à l'augmentation des frais d'exploitation.

Près des trois quarts (74 %) des PME souhaitent que le gouvernement réduise le fardeau fiscal global. Si les gouvernements réduisaient les taxes et les impôts, environ la moitié (56 %) des propriétaires de PME utiliseraient ces économies pour augmenter la rémunération de leurs employés, rembourser la dette de leur entreprise (54 %) et développer leur entreprise (46 %).

Pour soutenir les PME, la FCEI recommande à Ottawa de prendre les mesures suivantes :

Réduire les cotisations à l'assurance-emploi (AE) pour les plus petites entreprises.

Annuler l'augmentation du taux d'inclusion de l'impôt sur les gains en capital à 66,7 %.

Augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises à 700 000 $.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 8 %, au moins pour les deux prochaines années.

Supprimer le mécanisme de hausse automatique de la taxe d'accise sur l'alcool.

Réduire la paperasserie des PME.

Supprimer la taxe sur le carbone dans les provinces où elle s'applique.

« Au lieu de distribuer des milliards aux grandes multinationales étrangères, le gouvernement devrait baisser les impôts des PME, créer un environnement concurrentiel équitable et réduire la paperasserie. Les recommandations que nous proposons aideraient des centaines de milliers de PME canadiennes à relever les défis actuels », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La pétition de la FCEI pour demander au gouvernement fédéral de réduire les coûts d'exploitation a recueilli près de 20 000 signatures depuis le début de l'année 2024, et ce n'est pas fini.

Méthodologie

Résultats préliminaires du sondage Votre voix, mené en ligne du 5 au 6 septembre 2024 auprès de 1 547 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,49 %, 19 fois sur 20.

Résultats finaux du sondage Votre Voix, mené en ligne du 8 au 21 août 2024 auprès de 2 331 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,03 %, 19 fois sur 20.

Résultats finaux du sondage Votre Voix, mené en ligne du 4 au 19 juin 2024 auprès de 2 035 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,2 %, 19 fois sur 20.

Résultats finaux du sondage Votre Voix, mené en ligne du 7 au 19 décembre 2023 auprès de 3 148 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 1,7 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

