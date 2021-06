GATINEAU, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) restaure et modernise l'édifice du Centre, principal édifice du Parlement du Canada, afin de l'adapter aux besoins d'un parlement moderne et de le rendre accessible à la population canadienne et aux visiteurs pour les générations à venir.

Aujourd'hui, SPAC a présenté une mise à jour sur ce projet historique, notamment les plans de conception de l'édifice du centre et du nouveau Centre d'accueil du Parlement.

La réhabilitation de l'édifice du Centre est le projet de restauration du patrimoine le plus grand et le plus complexe jamais entrepris au Canada. Pour que cet édifice patrimonial puisse servir la population canadienne pendant un autre siècle, il doit être démonté avec soin et reconstruit selon les normes d'aujourd'hui, ce qui implique notamment le renforcement de sa structure, l'amélioration de sa protection sismique et la mise en place de nouveaux systèmes de bâtiment et de technologie numérique.

L'édifice du Centre restauré sera plus accessible et plus sécuritaire grâce à l'ajout du Centre d'accueil du Parlement. Il cessera également d'être l'une des installations du gouvernement les plus énergivores et émettrices de gaz à effet de serre pour devenir une installation carboneutre.

Des travaux ont déjà été entamés à cette fin, y compris la démolition minutieuse de certains éléments et l'élimination des matières dangereuses à l'intérieur de l'édifice du Centre, ainsi que des travaux d'excavation pour le Centre d'accueil du Parlement. Même si un projet d'une telle complexité présente un certain degré de risque et d'incertitude attribuable aux impondérables, l'édifice du Centre et le Centre d'accueil du Parlement sont en bonne voie d'être achevés en 2030-2031. Le Parlement procédera ensuite à une mise en service et à des essais approfondis en vue d'ouvrir l'édifice du Centre. Les coûts liés à l'édifice du Centre et au Centre d'accueil du Parlement varieront entre 4,5 milliards et 5 milliards de dollars. Au fur et à mesure que les travaux continueront de s'intensifier, le projet créera plus de 70 000 emplois et aura des retombées économiques sur les entreprises et la population de tout le pays.

« L'édifice du Centre est le lieu où la démocratie prospère, où l'apprentissage s'épanouit et où la libre expression est préconisée. En tant que lieu qui représente l'ensemble de la population canadienne et nos valeurs communes, il est important de restaurer ce site patrimonial emblématique et de le moderniser afin qu'il serve les Canadiens et les Canadiennes pendant un autre siècle et au-delà. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La réhabilitation de l'édifice du Centre permettra à ce bâtiment emblématique de continuer à servir le cœur de la démocratie canadienne à travers le 21e siècle, et de préserver sa splendeur pour les générations futures. Il s'agit du plus important symbole national de notre pays, et il incombe à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes d'en prendre soin et de le préserver. »

L'honorable George J. Furey, c.r.

Président du Sénat du Canada

« Pour nous, députés qui servons nos électeurs, l'édifice du Parlement représente notre hôtel de ville, notre bureau, notre deuxième chez-soi, un endroit de réflexion et de révérence, et il est de notre devoir de protéger cet espace pour les parlementaires et pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, d'aujourd'hui et de demain. »

Anthony Rota

Président de la Chambre des communes

« Nous félicitons le gouvernement du Canada pour l'excellence de la conception architecturale atteinte dans le cadre des travaux importants qui se déroulent aujourd'hui au Canada. L'Institut royal d'architecture du Canada célèbre l'approche réfléchie et la vision de la restauration et de la modernisation de l'édifice du Centre : un projet qui met véritablement en valeur l'excellence architecturale au Canada. »

John Brown

Président de l'Institut royal d'architecture du Canada

Les faits en bref

Il s'agit de l'investissement le plus important dans l'édifice du Centre depuis sa construction il y a plus de 100 ans. Ces travaux de réfection et de modernisation majeurs s'imposaient parce que l'édifice du Centre ne répondait plus aux codes et aux normes en vigueur. Les systèmes et les composants du bâtiment avaient dépassé leur durée utile et présentaient un risque de défaillance de plus en plus élevé avant que l'édifice soit fermé.

Ce projet de réhabilitation et de modernisation est d'une immense complexité technique. Son envergure est énorme :

Environ 10 millions de livres d'amiante ont déjà été retirées de l'édifice. En tout, plus de 20 millions de livres devraient être enlevées.



De la roche représentant environ 40 000 chargements de camion doit être excavée. Elle sera recyclée en matériaux de construction.



Plus de 20 000 biens patrimoniaux doivent être restaurés avec soin.



Plus de 1 600 fenêtres doivent être remplacées, et environ 250 vitraux doivent être restaurés.



L'édifice du Centre en entier reposera sur un réseau de plus de 500 isolateurs sismiques. Ceux-ci agiront comme des amortisseurs géants qui protégeront l'édifice contre les ondes de choc en cas de tremblement de terre, et ils rendront l'édifice conforme aux codes du bâtiment actuels.

Ce projet s'appuie sur les leçons tirées d'une série de grands projets, dont ceux de l'édifice de l'Ouest et de l'édifice du Sénat du Canada , qui ont tous été réalisés dans le respect du budget et des délais établis.

, qui ont tous été réalisés dans le respect du budget et des délais établis. L'édifice du Centre, qui est approximativement trois fois et demie plus grand que l'édifice de l'Ouest, compte beaucoup plus d'éléments patrimoniaux à préserver et à restaurer.



La réhabilitation de l'édifice de l'Ouest a coûté 863 millions de dollars (coût non actualisé) et a duré 7 ans.

La consommation d'énergie sera réduite d'au moins 75 %, et la consommation d'eau de plus de 50 %.

Le nouveau Centre d'accueil du Parlement offrira à la fois un environnement sécuritaire dans lequel le Parlement pourra mener ses activités, ainsi qu'un lieu ouvert et accessible qui permettra d'accueillir et d'orienter les groupes scolaires et les centaines de milliers de personnes qui visitent le Parlement chaque année.

À l'heure actuelle, le chantier compte 400 travailleurs chaque jour, et ce nombre devrait passer à plus de 1 500 au plus fort du projet. SPAC prévoit confier à entreprises autochtones au moins 5 % de la sous-traitance des travaux actuels et futurs de ce projet. De plus, 90 % des travaux réalisés seront impartis à des petites et moyennes entreprises d'un peu partout au Canada .

. SPAC a collaboré étroitement avec ses partenaires parlementaires, dont le Sénat du Canada , la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement, pour définir les exigences opérationnelles et fonctionnelles et élaborer le concept. Plus de 150 experts ont contribué à l'élaboration du concept.

, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement, pour définir les exigences opérationnelles et fonctionnelles et élaborer le concept. Plus de 150 experts ont contribué à l'élaboration du concept. Le concept a fait l'objet d'un processus d'examen indépendant mené en partenariat avec la Commission de la capitale nationale et l'Institut royal d'architecture du Canada . Ce processus d'examen et de rétroaction a été mené avec le concours d'un groupe d'éminents architectes et spécialistes de la conception canadiens, ainsi que d'un ancien architecte du Capitole autrefois chargé par le Congrès et la Cour suprême des États- Unis de veiller au fonctionnement et à l'entretien des édifices et des terrains du Capitole. Le groupe a contribué à peaufiner le concept actuel.

. Ce processus d'examen et de rétroaction a été mené avec le concours d'un groupe d'éminents architectes et spécialistes de la conception canadiens, ainsi que d'un ancien architecte du Capitole autrefois chargé par le Congrès et la Cour suprême des États- veiller au fonctionnement et à l'entretien des édifices et des terrains du Capitole. Le groupe a contribué à peaufiner le concept actuel. SPAC a retenu les services d'un estimateur de coûts externe de renommée internationale (Turner & Townsend) pour effectuer une vérification indépendante de l'estimation des coûts liés à la réhabilitation de l'édifice du Centre et à la construction du Centre d'accueil du Parlement.

Projet de réhabilitation de l'édifice du Centre

Équilibrer la conservation et le renouvellement du site le plus emblématique du Canada

La restauration et la modernisation de l'édifice du Centre, menées par Services publics et Approvisionnements Canada (SPPC), constituent la pièce maîtresse de la vision et du plan à long terme de la Cité parlementaire. Grâce à ce projet de réhabilitation, l'édifice et les terrains seront soigneusement adaptés pour répondre aux exigences du Parlement du Canada, ainsi qu'aux attentes du 21e siècle en matière de durabilité, de sécurité et d'accessibilité -- tout en protégeant et en conservant leur caractère, leurs qualités et leurs caractéristiques patrimoniales.

Compte tenu de la valeur patrimoniale et de l'état de détérioration de l'édifice, ces travaux sont importants et nécessaires, et présentent d'énormes défis techniques et de conception. Atteindre l'équilibre entre la conservation et le renouvellement est l'un des plus grands défis du projet. Afin de relever ce défi, SPAC a engagé des spécialistes de la conservation du patrimoine avec le responsable de la conception (CENTRUS) et le gestionnaire de la construction (PCL/EllisDon) pour s'assurer que les exigences de la conservation du patrimoine guident tous les aspects du projet. Cela comprend l'élaboration d'un inventaire complet des biens et l'évaluation de leur état, un plan de gestion de la conservation et un processus d'évaluation de l'impact sur le patrimoine. Collectivement, ces efforts garantiront la conservation de la valeur patrimoniale, comme le prévoient les désignations de lieu historique national et d'édifice fédéral du patrimoine classé.

De plus, une équipe de gestion de la conservation est en place pour guider ce travail, et comprend des experts chevronnés en conservation du patrimoine provenant, entre autres, du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du SPAC et de l'Institut canadien de conservation. Ce groupe donne des conseils sur toutes les activités visant à protéger et à préserver les milliers d'éléments qui constituent l'irremplaçable programme décoratif vivant de l'édifice du Centre, notamment les sculptures, les murales, les vitraux et les luminaires, ainsi que les monuments commémoratifs situés sur le site.

Guidés par l'intention de conception originale du paysage et du bâtiment, les objectifs du programme de restauration du patrimoine sont les suivants :

Conserver la valeur patrimoniale et la signification symbolique de la Colline du Parlement et de l'édifice du Centre en tant qu'expression physique de l'histoire, de l'identité et de la démocratie parlementaire du Canada ;

; Renforcer la Colline du Parlement et l'édifice du Centre en tant que composition tridimensionnelle cohérente, ou « œuvre d'art totale »;

Rétablir la gamme de séquences et d'expériences prévue, ainsi que les interrelations prévues entre le site, les fonctions et les activités, les édifices, le paysage et les gens;

Révéler et conserver la conception originale de l'édifice du Centre en style Beaux-Arts;

Renforcer le lien entre la Colline du Parlement et l'édifice du Centre en rétablissant une séquence d'entrée digne qui s'appuie sur les modèles historiques et renforce leurs attributs caractéristiques;

Renforcer la primauté et la position centrale de l'édifice du Centre sur la colline du Parlement, dans la Cité parlementaire et dans la capitale nationale.

Un travail méticuleux est effectué pour protéger le programme décoratif vivant, expression vitale de la démocratie parlementaire, de l'histoire et de l'identité nationale du Canada. Qu'il s'agisse de sculptures complexes en bois ou en pierre, de luminaires ou de tableaux historiques, ces œuvres décoratives et artistiques sont évaluées, cataloguées, protégées et conservées individuellement, soit hors site, soit sur place (in situ). Les éléments qui ne peuvent être enlevés, comme les plafonds décoratifs en plâtre et certaines sculptures en pierre et en bois, seront recouverts et protégés à leur emplacement actuel. Ces travaux comprennent :

L'évaluation, le catalogage et la protection de plus de 20 000 biens patrimoniaux, comme le plafond en lin peint à la main de la Chambre des communes, en vue d'une restauration ultérieure;

L'enlèvement de 400 fenêtres historiques et la restauration d'environ 250 vitraux;

Le retrait de plus de 170 luminaires historiques, dont certains pesaient plus de 1 540 kilogrammes;

l'enlèvement, la protection et l'entreposage de 50 œuvres d'art peintes :

15 fresques



10 murales Pusterla



17 murales Crisp



8 peintures de guerre

Recouvrement et protection des colonnes de marbre, du plancher en bois et des mains courantes des cages d'escalier dans tout le bâtiment pour le reste du projet.

PAC tire également parti de techniques novatrices telles que la modélisation des données du bâtiment (BIM) pour soutenir la conservation du patrimoine. Ces modèles numériques permettront à l'équipe de l'édifice du Centre de créer des représentations en 3D de biens patrimoniaux tels que des sculptures, des grotesques, des gravures et des éléments de menuiserie, et d'aider les spécialistes de la conservation dans leur travail.

Trouver l'équilibre entre la conservation du patrimoine et l'adaptation respectueuse aux exigences contemporaines, tout en incarnant les aspirations culturelles du 21e siècle, n'est ni rapide ni simple : il faut consulter et mobiliser un large éventail d'intervenants et d'autorités, et tenir compte d'un grand nombre de points de vue. Les besoins doivent être étudiés et des conceptions préliminaires préparées, afin de comprendre leurs incidences sur le paysage et le bâtiment historiques.

Ces travaux importants permettront aux visiteurs de la Colline du Parlement et de l'édifice du Centre de continuer à profiter de ces emblèmes du patrimoine parlementaire canadien pendant un autre siècle.

Mise à jour sur les travaux de construction dans le cadre du projet de l'édifice du Centre

Protéger les biens patrimoniaux précieux de l'édifice du Centre

Les trésors des fouilles archéologiques de la Colline du Parlement

Projet de réhabilitation de l'édifice du Centre : Préserver le patrimoine et la culture autochtones

L'édifice du Centre est l'un des bâtiments les plus emblématiques du Canada et un symbole de notre démocratie et de nos valeurs. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) veut s'assurer que l'édifice du Centre réhabilité représente vraiment notre riche diversité et le patrimoine autochtone.

Grâce à la réhabilitation, les nombreux symboles et œuvres d'art autochtones présents dans le bâtiment seront remis en état et réinstallés. Par exemple, le vitrail « Giniigaaniimenaaning », commandé pour commémorer les survivants des pensionnats et leurs familles, a été retiré par mesure de protection pour la durée du projet et sera réinstallé au-dessus de l'entrée des députés à la Chambre des communes.

Dès le début du projet, SPAC a communiqué avec des représentants de la Nation algonquine pour leur expliquer le travail qui sera entrepris, en s'engageant à intégrer des éléments de conception autochtones, en particulier dans le nouveau Centre d'accueil du Parlement. Dans le cadre de ce processus, SPAC compte procéder à une consultation élargie au cours d'une séance de visualisation. Les participants à cette séance comprendront des aînés, des experts autochtones et des universitaires, ce qui permettra d'apporter des perspectives externes à la réhabilitation de l'édifice du Centre et à la construction du Centre d'accueil du Parlement, et de multiplier les occasions d'inclure des éléments historiques, artistiques et culturels autochtones. Les sculptures en pierre font partie intégrante de l'édifice du Centre et dans le cadre du projet de l'édifice du Centre, SPAC travaille à la création d'une bourse autochtone pour intégrer des sculpteurs sur pierre autochtones à l'équipe des sculpteurs du Dominion.

SPAC a également travaillé avec les organisations autochtones nationales et avec les Kitigan Zibi Anishinabeg et les Algonquins de Pikwakanagan à la création de contenu autochtone sur les panneaux d'interprétation qui s'étendent le long du chantier de l'édifice du Centre. L'un des panneaux portera sur le travail de collaboration visant à authentifier un couteau en pierre (Mòkomàn) découvert sur la Colline du Parlement dans le cadre des travaux archéologiques associés à la préparation du projet de l'édifice du Centre. SPAC et les 2 communautés algonquines travaillent ensemble pour transférer l'artefact à la Nation algonquine, ainsi que pour développer une école d'archéologie autochtone sur le terrain afin de s'assurer que les Autochtones mènent cet important travail archéologique.

SPAC crée également des possibilités pour les entreprises autochtones en visant à sous-traiter au moins 5 % des travaux actuels et futurs à des entreprises autochtones. SPAC élabore notamment des programmes d'apprentissage dans une variété de métiers afin d'encourager un plus grand nombre d'Autochtones à participer aux projets de la Cité parlementaire. SPAC travaille sur un projet pilote en collaboration avec l'Aboriginal Apprenticeship Board of Ontario afin d'accroître la participation des Autochtones au marché du travail relativement aux projets de la Cité parlementaire et de la région de la capitale nationale. Ce projet se concentrera d'abord sur le programme de l'édifice du Centre afin d'élaborer une approche reposant sur la « validation de principe », y compris un ensemble de services de « conciergerie » pour aider les soumissionnaires retenus.

Projet de réhabilitation de l'édifice du Centre

Un édifice du Parlement accessible et inclusif

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) restaure et modernise l'édifice du Centre, le rendant plus invitant et plus accessible pour tous les Canadiens et s'assurant que l'édifice répond aux besoins d'un Parlement du 21e siècle.

L'accessibilité universelle est au cœur de la réhabilitation de l'édifice du Centre. Tous les aspects, y compris la largeur des couloirs, les toilettes, l'éclairage, l'acoustique et même le choix du mobilier, sont soigneusement étudiés pour offrir un environnement inclusif, accessible et confortable.

L'ajout d'un Centre d'accueil du Parlement est essentiel pour atteindre cet objectif, permettant au Parlement du Canada de devenir à la fois plus sûr et beaucoup plus accessible à tous les Canadiens, invitant davantage de visiteurs à s'engager dans la tradition parlementaire et les processus démocratiques de notre pays.

La transformation des cours intérieures, auparavant inaccessibles, en espaces utilisables est également au cœur des efforts visant à rendre l'édifice du Centre universellement accessible tout en respectant la structure patrimoniale de l'édifice et sans nuire aux activités du Parlement. Les cours fermées fourniront l'espace nécessaire pour que les visiteurs puissent passer du Centre d'accueil du Parlement à l'édifice du Centre et pour offrir un accès universel aux galeries des deux chambres. Les cours intérieures pourront accueillir de grands ascenseurs et offrir de larges couloirs. Grâce à ces nouveaux espaces, le nombre de visiteurs capables d'entrer en contact avec le Parlement fera plus que doubler, passant de 350 000 par an à plus de 700 000, ce qui permettra à davantage de groupes scolaires de visiter le Parlement et de s'en rapprocher.

En s'appuyant sur les travaux de l'édifice de l'Ouest et de l'édifice du Sénat du Canada récemment restaurés, l'édifice du Centre offrira un parcours accessible et sans obstacle à tous les étages. L'accessibilité grâce à une conception inclusive comprend :

des indicateurs tactiles de surface de marche en haut de tous les escaliers;

récemment restaurés, l'édifice du Centre offrira un parcours accessible et sans obstacle à tous les étages. L'accessibilité grâce à une conception inclusive comprend : des indicateurs tactiles de surface de marche en haut de tous les escaliers; l'aménagement de toilettes plus grandes, y compris :

des tables à langer pour adultes;



des barres d'appui;



des boutons d'alarme d'urgence;



des alarmes lumineuses;

des mains courantes pour les escaliers qui répondent aux meilleures pratiques d'accessibilité universelle, éventuellement en plus des mains courantes patrimoniales;

des dispositifs d'ouverture de portes électriques et sans contact;

l'inclusion de braille, d'éléments tactiles et/ou de codes QR sur la signalisation et l'orientation des bâtiments;

les comptoirs de service et de réception avec des sections inférieures offrant un espace pour les genoux;

des dispositifs d'écoute assistée pour les personnes ayant une déficience auditive.

Les galeries du Sénat et de la Chambre des communes, les chambres et les salles de comité seront également reconfigurées de manière à offrir des sièges accessibles, ce qui n'était pas possible par le passé.

La Cité parlementaire entend être un exemple à suivre en matière de mise en place d'environnements accessibles, en rendant le site et les bâtiments plus accessibles, plus accueillants pour les familles et plus inclusifs pour tous les Canadiens et les visiteurs.

Pour de plus amples renseignements, regardez : Mise à jour sur les travaux de construction dans le cadre du projet de l'édifice du Centre

Projet de réhabilitation de l'édifice du Centre

Un édifice du Parlement vert et durable

SPAC restaure et modernise les bâtiments et les terrains de la Cité parlementaire du Canada, y compris l'emblématique édifice du Centre. Cet édifice patrimonial sera soigneusement restauré et modernisé pour servir une démocratie parlementaire moderne et être accessible à tous les Canadiens.

L'édifice du Centre, qui est l'un des immeubles les moins performants du gouvernement, dont la consommation d'énergie et les émissions de GES sont parmi les plus élevées, sera transformé en une installation neutre en carbone.

L'édifice du Centre, avec ses cours ouvertes, son enveloppe de bâtiment usée par les intempéries et ses systèmes de construction fatigués, consommait une quantité importante d'énergie par mètre carré pour fonctionner et maintenir le confort des occupants. En fait, l'édifice du Centre était le plus grand consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre par mètre carré du portefeuille de SPAC. Plusieurs facteurs ont contribué à l'inefficacité énergétique de l'édifice, y compris :

l'absence d'isolation dans les murs de maçonnerie;

très peu d'isolation dans le toit;

des fenêtres à simple vitrage inefficaces et qui fuient;

l'absence d'une ventilation adéquate dans environ 60 % du bâtiment;

l'absence de climatisation dans environ 70 % du bâtiment;

des systèmes mécaniques centenaires et inefficaces qui devaient fonctionner en continu toute l'année.

Pour rendre l'édifice du Centre économe en énergie, le bâtiment fera l'objet de rénovations innovantes et modernes. Pour commencer, les fenêtres actuelles du bâtiment seront remplacées par de nouvelles fenêtres à haut rendement énergétique qui préserveront également son caractère patrimonial. De l'isolant sera ajouté aux zones clés des murs et des toits, et l'infiltration d'air sera réduite pour améliorer l'efficacité énergétique. Les cours intérieures seront recouvertes de toits en verre, ce qui diminuera la surface des murs extérieurs de plus de 33 % et réduira considérablement les pertes de chaleur.

Comme mesure clé d'efficacité, les systèmes du bâtiment seront adaptés pour tirer parti d'un système énergétique de district renouvelé, fournissant de l'énergie propre à la Colline du Parlement à partir de la centrale de chauffage et de refroidissement Cliff dans le cadre du programme d'acquisition de services énergétiques. Ce système répondra aux besoins de l'édifice en matière de chauffage et d'eau réfrigérée. Les nouveaux systèmes du bâtiment amélioreront la qualité de l'air intérieur et le confort thermique tout en améliorant la fiabilité et en minimisant les coûts d'entretien courants. De plus, un réseau de puits géothermiques stockera l'énergie thermique excédentaire de l'immeuble pour la réutiliser au besoin, ce qui augmentera l'efficacité globale et réduira la demande d'énergie de l'édifice du Centre et du Centre d'accueil du Parlement.

Pour de plus amples renseignements, regardez : Mise à jour sur les travaux de construction dans le cadre du projet de l'édifice du Centre

Projet de réhabilitation de l'édifice du Centre

Un Parlement moderne pour un Canada moderne

Service publics et Approvisionnement Canada (SPAC) restaure et modernise les bâtiments et les terrains de la Cité parlementaire du Canada. Grâce à ce projet de réhabilitation, l'édifice du Centre deviendra durable, accessible et moderne tout en célébrant le style architectural de l'édifice et en conservant ses éléments patrimoniaux.

Pour que l'édifice du Centre puisse soutenir les activités parlementaires modernes pendant un autre siècle, il doit être démantelé avec soin, faire l'objet d'un vaste programme d'assainissement et être reconstruit pour répondre aux normes modernes, notamment en matière de structure et de séisme, et pour intégrer de nouveaux systèmes de construction et systèmes numériques.

Avec 100 ans d'usure et un risque élevé de défaillance des systèmes critiques, le bâtiment a nécessité une intervention massive.

De plus, tous les principaux systèmes de l'édifice, comme les systèmes mécaniques et électriques, avaient largement dépassé leur cycle de vie prévu, étaient de plus en plus défaillants et de plus en plus coûteux à entretenir, et étaient loin de répondre aux attentes raisonnables d'un lieu de travail professionnel au 21e siècle, sans parler du siège du Parlement du Canada.

De plus, l'édifice du Centre est situé dans une zone parasismique active et sa structure originale n'offre pas une protection suffisante contre les tremblements de terre. Pour répondre aux normes sismiques modernes, l'édifice devait être rendu plus sûr et plus résilient.

Pour répondre à ces besoins, il faudra procéder à d'importantes améliorations, notamment :

la restauration de la maçonnerie, du bois, du plâtre, des fresques, des vitraux, du marbre et de la ferronnerie du bâtiment;

le remplacement, la mise à niveau et le prolongement des systèmes mécaniques, électriques et de sécurité incendie;

l'utilisation de la technologie d'isolation de base pour s'assurer que l'édifice du Centre et la tour de la Paix puissent répondre aux exigences du code du bâtiment en matière de résistance à un tremblement de terre de magnitude 6,0;

la restauration la tour de la Paix, y compris son horloge emblématique et le carillon.

Les systèmes de technologie de l'information, de multimédia et de sécurité de l'édifice du Centre sont également améliorés. Cette modernisation, qui comprend une dorsale numérique ainsi que des capacités et des installations multimédias, permettra d'améliorer les capacités de diffusion et de vidéoconférence qui étendront la portée du Parlement du Canada. De même, la restauration des salles de comité historiques fournira de l'espace supplémentaire ainsi que la technologie actuelle pour les besoins de diffusion et d'interprétation simultanée, offrant ainsi un accès supplémentaire aux travaux parlementaires.

Enfin, la construction du Centre d'accueil du Parlement permettra d'offrir une expérience améliorée aux visiteurs canadiens et internationaux, de plus en plus nombreux à se rendre au Parlement. Une expérience intégrée et dynamique permettra aux visiteurs de s'engager plus profondément et plus largement dans les traditions parlementaires et la démocratie du Canada.

Depuis la construction de l'édifice il y a plus d'un siècle, la technologie a progressé, les menaces à la sécurité ont évolué et le besoin d'une accessibilité universelle pour tous les Canadiens et d'un avenir durable s'est amplifié. L'édifice du Centre doit être modernisé afin qu'il puisse servir un Parlement moderne et un Canada moderne qui est de plus en plus branché, respectueux de l'environnement et inclusif.

Pour de plus amples renseignements, regardez : Mise à jour sur les travaux de construction dans le cadre du projet de l'édifice du Centre

Édifice du Centre - Restauration d'un emblème Canadien

Comité indépendant d'examen de la conception de l'Institut royal d'architecture du Canada

Au cours des dernières années, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a mené à bien plusieurs grands projets de restauration et de modernisation de certains des biens patrimoniaux les plus remarquables de la capitale nationale, notamment la Bibliothèque du Parlement, les édifices Sir‑John‑A.‑Macdonald et Wellington, l'édifice de l'Ouest et l'édifice du Sénat du Canada. Les normes de conception sont élevées dans ce contexte, et elles doivent être conciliées avec le caractère fonctionnel des lieux qui sert une variété d'usages, notamment celles du Parlement et du public.

Les travaux sont en cours sur l'édifice du Centre, le point culminant de cette série complexe de projets interdépendants visant à restaurer des éléments clés du patrimoine bâti du Canada et à transformer la Cité parlementaire du Canada en un complexe intégré moderne. Il s'agit du projet de réhabilitation du patrimoine le plus grand et le plus complexe jamais entrepris au Canada, l'un des plus importants au niveau mondial, et peut-être le travail de conception architecturale le plus important réalisé au Canada aujourd'hui. En plus de la tâche de restaurer et de moderniser cet édifice du patrimoine, un nouveau Centre d'accueil du Parlement est en train d'être intégré au paysage patrimonial pour rendre le Parlement du Canada à la fois plus sûr et beaucoup plus accessible pour toute la population canadienne, invitant ainsi davantage de Canadiens à participer à la tradition parlementaire et aux processus démocratiques de notre pays.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à bien faire les choses, en tenant compte des exigences du lieu et de ce à quoi les Canadiens et Canadiennes ont droit. Pour y parvenir, SPAC a établi un certain nombre de partenariats pour mobiliser l'expertise disponible. L'un de ces partenaires est l'Institut royal d'architecture du Canada, qui contribue à assurer une conception de classe mondiale pour certains des immeubles publics les plus importants de notre pays.

L'un des principaux défis auxquels SPAC et l'équipe de conception ont été confrontés, a été de bien concevoir le Centre d'accueil du Parlement. Plus précisément, il s'agissait de l'intégrer dans le paysage patrimonial et dans l'édifice patrimonial du Centre. Pour faire en sorte que le Centre d'accueil du Parlement unisse la pelouse parlementaire et l'édifice du Centre, en faisant un pont entre les deux, plutôt qu'en créant une séparation ou une division, il a fallu résoudre de nombreux problèmes de conception interdépendants et trouver le bon équilibre.

Pour aider à atteindre cet équilibre dans la conception de l'édifice du Centre réhabilité et du nouveau Centre d'accueil du Parlement, SPAC, en partenariat avec la Commission de la capitale nationale et le Parlement, a demandé à l'Institut royal d'architecture du Canada de mettre sur pied un comité indépendant d'examen de la conception.

Ce groupe d'éminents architectes et professionnels du design canadiens, ainsi qu'un ancien architecte du Capitole à Washington, ont étudié le projet et donné des conseils professionnels indépendants qui ont conduit SPAC et le chef de projet, CENTRUS, à trouver le juste milieu entre la restauration de cet icône du patrimoine et sa modernisation, afin qu'il participe au bon fonctionnement d'une démocratie parlementaire du 21e siècle tout en le rendant plus ouvert et plus accessible pour tous les Canadiens.

L'intégration harmonieuse du Centre d'accueil du Parlement dans le paysage patrimonial et dans l'édifice du Centre permettra au Parlement du Canada de devenir à la fois plus sûr et beaucoup plus accessible pour tous les Canadiens, invitant un plus grand nombre d'entre eux à prendre part aux traditions parlementaires et aux processus démocratiques de notre pays. L'édifice du Centre, une fois restauré et modernisé, y compris le Centre d'accueil du Parlement, contribuera au renforcement de la sécurité, de l'inclusion et de la dignité de tous ceux et celles qui visitent et travaillent dans ces espaces importants.

Le concept de design a été approuvé par le comité et l'Institut royal d'architecture du Canada, ainsi que par le Sénat du Canada et la Chambre des communes. En ce qui concerne la conception elle-même, le comité a souligné ce qui suit :

[Traduction] « Le parti architectural de l'entrée du Centre d'accueil du Parlement est simple, intuitif et élégant. Sa conception extérieure confirme le principe des Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, à savoir une intervention minimale sur la pelouse du Parlement dont la valeur patrimoniale est si importante pour les Canadiens. De plus, nous disposons désormais d'une série d'espaces intéressants et réfléchis dans l'ensemble du système de circulation de l'entrée qui sont également simples, intuitifs et élégants. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces concepts, documentés par les commentaires fournis lors des multiples ateliers, se traduira par une expérience remarquable pour tous les visiteurs. »

Dans leur rapport final, le comité indépendant d'examen de la conception et l'Institut royal d'architecture du Canada ont fait des commentaires supplémentaires sur ce projet historique :

« Nous pensons qu'il n'y a pas de travail de conception architecturale plus important au Canada aujourd'hui. Ce projet est presque littéralement un exercice de construction de la nation. C'est un projet d'une importance capitale pour le Parlement canadien et pour tous les Canadiens. Les normes et les attentes sont exceptionnellement élevées, et le travail entrepris durera des générations. Il existe une occasion unique de faire bien les choses. »

« Nous sommes convaincus que ce processus d'examen de la conception est une approche fondée sur les pratiques exemplaires et qu'il contribue à créer des solutions de conception de classe mondiale pour le Parlement et les Canadiens. »

« Nous sommes convaincus que les concepts de design actuels donnent un cadre solide et une orientation claire pour que le projet soit un succès de classe mondiale. »

Le partenariat avec l'Institut royal d'architecture du Canada se poursuivra au fur et à mesure de la maturation du concept, et Services publics et Approvisionnement Canada et CENTRUS continueront de bénéficier du soutien des membres du comité indépendant d'examen de la conception.

Membres du comité indépendant d'examen de la conception :

L'honorable Stephen Ayers - Architecte

Stephen Ayers, FAIA, NAC, CCM, LEED AP - Ancien architecte du Capitole - Washington, DC - M. Ayers a travaillé sous les présidents George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump au cours de son mandat de 11 ans.

Il a pris ses fonctions d'architecte par intérim en février 2007, a été nommé à ce poste par le président Barack Obama et a été confirmé à l'unanimité comme architecte permanent du Capitole par le Sénat des États-Unis le 12 mai 2010. Travaillant au Capitole pendant plus de 22 ans, M. Ayers était à la tête de 2 300 employés, d'une superficie de 20 millions de pieds carrés et d'un budget annuel de 725 millions de dollars. Il est un ancien membre de l'armée de l'air et architecte agréé de l'État de Californie.

M. Ayers est le premier architecte du Capitole à avoir la certification de professionnel accrédité dans le cadre du programme Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) du Green Building Council aux États-Unis et a contribué à la réduction de la consommation d'énergie au Capitole. En 2011, il a reçu le prix d'excellence Carroll H. Dunn du Construction Industry Institute et, en 2018, il a reçu le prix Thomas Jefferson en architecture publique de l'American Institute of Architects. Il est membre de l'American Institute of Architects et a été élu membre de la National Academy of Construction en 2013.

Shirley Blumberg - Architecte

Associée, CM, OAA, FIRAC, AIA

Shirley Blumberg, CM, OAA, FIRAC, AIA est l'un des partenaires fondateurs de KPMB Architects et membre de l'Ordre du Canada pour sa contribution à l'architecture.

Elle a conçu de nombreux projets remarquables et primés du cabinet, notamment la bibliothèque publique de Fort York, le Robert H. Lee Alumni Centre de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et le Centre for International Governance Innovation Campus. Elle a également participé à la conception d'un important complexe universitaire et résidentiel à usage mixte, Ponderosa Hub, à l'UBC.

Parmi les projets récemment achevés qu'elle a dirigés, citons le Global Centre for Pluralism pour la Fondation Aga Khan du Canada à Ottawa, le Julis Romo Rabinowitz Building et le Louis A. Simpson International Building à l'Université Princeton, le Perelman Center for Political Science and Economics et la Remai Modern Art Gallery of Saskatchewan.

Outre les travaux universitaires et culturels, sa pratique porte sur un large éventail de projets, notamment des logements sociaux et un centre de récupération des eaux.

Shirley a siégé au Toronto City Design Review Panel et au Toronto Community Housing Design Review Panel et a créé Building Equality in Architecture Toronto (BEAT), une initiative indépendante consacrée à la promotion de l'égalité dans la profession d'architecte.

Wanda Dalla Costa - Architecte

Wanda Dalla Costa est une architecte en activité et une professeure qui conçoit des projets en collaboration avec des communautés autochtones d'Amérique du Nord depuis plus de vingt ans. Ses recherches portent surtout sur le maintien des lieux autochtones et la conception adaptée à la culture. Mme Dalla Costa enseigne actuellement à l'Arizona State University, où elle est professeure d'institut à la Design School, professeure associée à la School of Sustainable Engineering and the Built Environment, et directrice/fondatrice deIndigenous Design Collaborative, un programme communautaire de conception et de construction. Mme Dalla Costa est membre de la Nation crie de Saddle Lake et est la première femme des Premières Nations à devenir architecte agréée au Canada. Elle était l'une des dix-huit architectes autochtones représentant le Canada à la Biennale d'architecture de Venise en 2018 et lauréate du prixYBCA 100 en 2019, un prix qui rend hommage aux personnes, aux organisations et aux mouvements qui font évoluer la culture grâce à leurs idées, à leur art et à leur activisme. Son cabinet, Tawaw Architecture Collective (www.tawarc.com) est établi à Phénix en Arizona.

George Dark - Architecte paysagiste

George Dark, AAAPC, FASLA, OALA, expert-conseil principal, architecte paysagiste et concepteur urbain chez Urban Strategies, est membre de l'Ordre des associés de l'Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) et du Council of Fellows de l'American Society of Landscape Architects. Il est le deuxième lauréat de la Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage, la plus haute distinction accordée à un architecte paysagiste par l'AAPC. Après une carrière au sein de deux cabinets de conseil internationaux, George a été un partenaire d'Urban Strategies pendant plus de 30 ans, élaborant les activités de conception urbaine et d'architecture paysagère du cabinet. George est actuellement expert‑conseil principal au sein du cabinet, collaborant avec USI pour diriger l'orientation stratégique de la conception de projets de régénération urbaine dans le cadre de certains des plus grands projets urbains au Canada.

George épaule fréquemment des organisations publiques et privées dans le renforcement institutionnel, la gestion de la conception et le processus de conception urbaine civique. George est actif dans les secteurs caritatifs et sans but lucratif. Il a été président du conseil d'administration de l'Evergreen Foundation of Canada pendant plus de 12 ans, tout en créant Brickworks, ce qui l'a conduit à être nommé président émérite de l'organisation. Il est actuellement président du conseil d'administration du Centre for Social Innovation de Toronto, administrateur de la galerie McMichael Canadian Collection, présidant le comité des biens et des bâtiments du conseil d'administration, et a été le président fondateur du conseil consultatif académique de la Willowbank School of Restoration Arts et de la Toronto Parks Foundation.

Barry Padolsky - Architecte

Barry Padolsky B. Arch., M. Sc. (design urbain), OAA, FIRAC, RCA, ACECP, est un architecte et un expert-conseil en design urbain et en patrimoine installé à Ottawa qui possède 55 ans d'expérience. Il a reçu 43 prix de design nationaux et civiques, dont la médaille Massey, le Chicago Athenaeum International Architecture Award, et 29 prix en conservation du patrimoine. Barry est un partisan de l'urbanisme, de la conservation du patrimoine et des arts visuels. Il est actuellement membre (et ancien vice-président) du sous-comité du patrimoine bâti de la Ville d'Ottawa. Ses essais ont été publiés dans le Ottawa Citizen et le Globe and Mail.

Claude Provencher - Architecte

Claude Provencher a cofondé en 1983 le cabinet Provencher_Roy, dont le siège est à Montréal. Considéré comme l'un des instigateurs de la nouvelle architecture urbaine issue de la fin des années 70 au pays, il travaille à titre de concepteur principal au sein du cabinet où il y a dirigé un nombre considérable de projets en architecture et en design urbain dont l'excellence a été reconnue par l'octroi de prix tels que le prix d'excellence du Gouverneur général, du Canadian Architect ou de l'Ordre des architectes du Québec. Le nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec est l'exemple d'un des projets du cabinet qui a obtenu un premier prix du mérite lors de la 49e édition des Prix d'excellence de l'architecture canadienne à la phase conceptuelle. Il a été conçu par Provencher_Roy en consortium avec GLCRM Architectes. Le projet incarne une compréhension et une maîtrise approfondies des questions patrimoniales et témoigne d'une grande attention portée à un site exceptionnel.

M. Provencher est chargé de superviser les équipes de conception et participe à établir les grandes orientations des projets du cabinet. Très présent, il assure un lien continu avec l'équipe client et participe à l'élaboration du projet.

Membre de l'Académie royale des arts du Canada (RCA), Fellow de l'Institut royal d'architecture du Canada et membre de l'Ordre des architectes du Québec et de l'Ordre des architectes de l'Ontario, Claude Provencher a occupé de 2009 à 2016 le poste de commissaire et membre du comité des avis au Conseil du patrimoine culturel du Québec.

De 1999 à 2011, il a siégé au Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de l'immobilier de la Commission de la capitale nationale, à Ottawa. Très actif au sein de la profession, il a fait partie de nombreux comités universitaires et organismes de promotion de l'excellence en architecture. M. Provencher a également été invité à plusieurs reprises à participer à des conférences sur l'architecture et le design urbain, tant au Canada qu'en Europe.

Don Schmitt - Architecte

Don Schmitt, CM, OAA, FIRAC, RCA, AIA est l'associé principal de Diamond Schmitt et est membre de l'Ordre du Canada pour son architecture, l'excellence de son design et sa contribution à la collectivité. Il est diplômé de l'Université de Toronto, où il a remporté la médaille de l'Institut royal d'architecture du Canada pour sa thèse.

Parmi ses projets récents, citons la transformation du Centre national des Arts d'Ottawa, l'édifice du Sénat du Canada, le Centre des collections, de la conservation et de la préservation du Musée des sciences et de la technologie Ingenium et la nouvelle Bibliothèque publique d'Ottawa / Bibliothèque et Archives Canada. Parmi ses projets de premier plan, citons le Gilgan Centre for Research de l'hôpital SickKids à Toronto, l'Emily Carr University of Art and Design à Vancouver, le Lazaridis Hall de l'Université Wilfrid Laurier à Waterloo. Parmi les projets actuels, citons le Geffen Hall, le New York Philharmonic, le Lincoln Center, le campus de l'Université York à Markham et la transformation des bâtiments et des terrains historiques de l'hôpital Royal Victoria en un campus consacré aux systèmes de durabilité et aux politiques publiques pour l'Université McGill à Montréal.

Ses travaux sur la conception de quartiers compacts et durables portent sur un certain nombre de communautés à usage mixte, dont SmartCentres Place à Vaughan en Ontario, axé sur le transport en commun, centré sur les piétons et, avec ses 20 millions de pieds carrés, un point de repère important dans l'urbanisme nord-américain.

Don est le président fondateur de la commission d'art public de la Ville de Toronto, pour laquelle il a reçu la médaille civique. Il a siégé au comité d'examen de conception de la Commission de la capitale nationale de Waterfront Toronto et est actuellement membre du comité d'examen de conception de l'Université de Toronto.

Il se consacre à un design qui transcende et soutient la communauté avec durabilité, environnementalisme et grâce.

Jutta Treviranus - Design inclusif / Accessibilité

Jutta Treviranus est directrice de l'Inclusive Design Research Centre (IDRC) et professeure à la faculté de design de l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario de Toronto (http://idrc.ocadu.ca). Mme Treviranus a créé l'IDRC en 1993 pour qu'il soit le point de convergence d'une communauté mondiale en pleine expansion qui travaille de manière proactive à veiller à ce que notre société transformée par le numérique et connectée à l'échelle mondiale soit conçue de manière inclusive. Elle dirige également l'Inclusive Design Institute, un centre d'expertise régional multiuniversitaire (https://inclusivedesign.ca). Jutta a fondé un programme d'études supérieures novateur en conception inclusive à l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario. Elle dirige des réseaux de recherche internationaux multipartenaires qui ont créé des innovations largement mises en œuvre dans le soutien de l'équité numérique. Elle a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de la législation, des normes et des spécifications en matière d'accessibilité au niveau international. Elle fait partie de nombreux organismes consultatifs à l'échelle mondiale pour apporter son expertise en matière de villes intelligentes et d'infrastructures numériques inclusives (p. ex.Waterfront Toronto, les Jeux olympiques de Londres, les bibliothèques de New York, le Forum économique mondial, le Musée canadien des droits de l'homme) On estime que les travaux de Jutta ont donné un élan à l'adoption de pratiques plus inclusives dans de grandes entreprises telles que Microsoft et Adobe.

