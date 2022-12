Services préhospitaliers d'urgence - Les RMU et les employé-es de bureau toujours sans convention

MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Près de trois ans après l'échéance des conventions collectives, le 31 mars 2020, les répondantes et répondants médicaux d'urgence (RMU) du Québec et le personnel administratif d'Urgences-santé attendent toujours un signal de la part du Conseil du trésor. « Ils sont les premiers à répondre aux appels d'urgence médicale et malheureusement, ils passent en dernier aux yeux du Conseil du trésor, déplore la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Pourtant, ces travailleuses et travailleurs contribuent à sauver des vies tous les jours et à limiter la dégradation de la qualité de vie. »

Ce midi, des représentantes et représentants de tous les syndicats composant la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont tenu un rassemblement en appui aux RMU et au personnel administratif d'Urgences-santé.

Le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr, était sur place. « Les RMU sont le premier contact avec les citoyennes et les citoyens, qui se trouvent souvent démunis devant une urgence médicale. Ils administrent par téléphone les premiers soins dans des situations cruciales, en attendant les secours. On leur impose régulièrement des heures supplémentaires obligatoires malgré un travail qui exige un très haut niveau de concentration. Il manque de personnel tout le temps, même au sein du personnel administratif, notamment parce que les salaires ne sont pas à la hauteur. Il faut prendre mieux soin de celles et de ceux qui choisissent d'effectuer ce travail indispensable à notre qualité de vie. »

« On ne peut pas accepter que le Conseil du trésor laisse traîner les négociations comme ça, dénonce le président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Réjean Leclerc. Ça fera bientôt trois ans que les RMU de tout le Québec et le personnel administratif d'Urgences-santé sont sans convention. Qu'est-ce qui cloche au Conseil du trésor ? Pendant ce temps, la situation sur le terrain se détériore. On n'est plus capable de retenir le personnel, plus capable d'attirer la relève. C'est irresponsable. »

« Nous ne baisserons pas les bras, poursuit la présidente du Syndicat des employé-es d'Urgences-santé-CSN, Anick Bélanger. Nos demandes sont réalistes et légitimes. Nous avons récemment présenté à l'employeur une nouvelle proposition globale centrée sur la pleine reconnaissance de la valeur de notre travail, afin de relancer la négociation. Tout est en place pour conclure une entente satisfaisante. »

En ce qui a trait aux salaires, les RMU et le personnel administratif réclament les paramètres salariaux négociés dans le secteur public. Parmi les autres revendications, notons des mesures pour favoriser l'attraction et la rétention du personnel, la réévaluation de certains titres d'emploi et des solutions aux enjeux de santé psychologique.

À propos

Les RMU sont notamment les personnes qui prodiguent les premiers soins par téléphone dans des moments cruciaux, par exemple en donnant les instructions pour amorcer des manœuvres de réanimation en cas d'étouffement ou encore pour préparer un accouchement, en attendant l'arrivée de l'ambulance ou des premiers répondants. Maillon tout aussi essentiel au sein d'Urgences-santé, les employé-es de bureau assurent pour leur part tout le soutien administratif. Ils voient, entre autres, à combler les effectifs des paramédics, des employé-es de soutien et des RMU. Ils œuvrent à l'informatique, à l'entretien général, aux compte-clients et à la facturation ainsi qu'aux services de la paye et des ressources humaines.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres partout au Québec dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. Elle agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

