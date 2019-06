Services préhospitaliers d'urgence : la CSN exige l'augmentation des effectifs sur la route

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Près de deux ans après avoir conclu leur négociation, les syndicats du secteur préhospitalier affiliés à la CSN déplorent que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tarde à respecter ses engagements visant à augmenter les effectifs d'urgence sur les routes du Québec.

« Les paramédics de la CSN dénoncent depuis trop longtemps les délais d'attente entraînés par le manque de ressources pour desservir la population, fait remarquer le président de la CSN, Jacques Létourneau. Il est aberrant que nous arrivions toujours au même constat, année après année. Nous avons convenu de mesures visant à rehausser les effectifs lorsque les seuils déterminés avec le MSSS étaient atteints. Il est temps que le ministère donne suite aux modalités que nous avons négociées afin d'assurer un accès de qualité aux soins d'urgence. »

« Nous avons conclu cette négociation principalement parce que nous étions parvenus à convaincre le ministère d'ajouter des ressources pour améliorer l'accès aux soins d'urgence », affirme Jean Gagnon, représentant des paramédics de la CSN. Nous nous sentons floués par le ministère, qui refuse non seulement de nous divulguer l'information relative à l'état des seuils, mais qui, de plus, bloque l'octroi des budgets nécessaires à l'ajout des effectifs supplémentaires pour lesquels nous nous sommes entendus. »

« La région métropolitaine de Montréal comporte son lot de particularités, d'ajouter Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN. À Montréal, seulement 6 postes à temps complet et 8 postes à temps partiel ont été ajoutés sur les 70 postes à temps complet nécessaires au déploiement des heures de service promises en 2017. »

Pour Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), « les mesures annoncées par le précédent gouvernement permettaient de ramener le délai de réponse à un niveau acceptable ; il est plus que temps que la ministre McCann passe à l'action. »

La CSN tient à rappeler que le MSSS s'était engagé à réduire la charge de travail des paramédics, notamment en augmentant le nombre d'horaires à l'heure et en transformant les horaires de faction (horaires qui consistent à demeurer disponibles 24 heures sur 24 durant sept jours). Plus de deux ans plus tard, alors que les seuils et les déclencheurs qu'il a lui-même établis pour l'ajout de véhicules à l'heure et la transformation d'horaires de faction en horaires à l'heure sont atteints, la CSN demande au gouvernement de respecter ses engagements.

Présente tant dans les secteurs public que privé, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Camille Godbout, Service des communications de la CSN, 514-809-7940

Related Links

https://www.csn.qc.ca/