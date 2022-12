Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Ouverture des locaux de l'Aire ouverte de Brossard

BROSSARD, QC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a visité aujourd'hui les nouveaux locaux de l'Aire ouverte de Brossard, qui a lancé ses activités cet automne.

Une Aire ouverte est un lieu qui regroupe un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. L'offre de service de l'Aire ouverte de Brossard a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations.

Il est possible d'y obtenir notamment des services en santé mentale ou physique. Sur place, les jeunes peuvent également être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le projet d'Aire ouverte de Brossard compte sur la mobilisation de plusieurs partenaires intersectoriels, dont un grand nombre d'organismes tels que l'Alliance carrière travail, le CJE Saint-Hubert, les maisons de la famille de Brossard et La Parentr'aide, le 2159, la Maison des jeunes La Porte Ouverte, Macadam, le CSS Marie-Victorin, la CS Riverside et le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), qui ont manifesté leur intérêt à travailler en co-construction afin de développer un réseau de services intégrés adapté aux jeunes des environs de Brossard.

Citation :

« Je suis très heureux de rencontrer les équipes et de visiter les locaux de l'Aire ouverte de Brossard. Aire ouverte est une initiative qui me tient beaucoup à cœur. Elle vise à offrir aux jeunes des services qui leur sont spécifiquement destinés, notamment en santé mentale, et ce, dans leur propre milieu. Ce sont des lieux qui ont été conçus pour eux et par eux, et nous voulons en ouvrir dans chacune des régions du Québec. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'une Aire ouverte est une des mesures qui font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (Action 4.9).

Un budget de 40 millions $ est alloué pour déployer une Aire ouverte dans chacune des 25 régions du Québec. Actuellement, 27 établissements offrent des services, dont 17 ont officiellement ouvert un lieu de services.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur Aire ouverte, visiter les pages Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et aireouvertemonteregie.com

