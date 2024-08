Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Le ministre Lionel Carmant et la députée Audrey Bogemans inaugurent l'Aire ouverte mobile de la Montérégie-Centre

VENISE-EN-QUÉBEC, QC, le 16 août 2024 /CNW/ - De passage dans la région de la Montérégie-Centre, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la députée d'Iberville, Audrey Bogemans, ont profité de l'occasion pour visiter la nouvelle unité mobile Aire ouverte du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre.

De gauche à droite : Benoit Geneau, directeur général adjoint des programmes sociaux et de réadaptation, CISSS de la Montérégie-Centre; Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux; Julie Coupal, directrice générale , Fondation santé; Audrey Bogemans, députée d’Iberville (Groupe CNW/Cabinet du ministre responsable des Services sociaux)

En fonction depuis le mois de juillet, cette unité mobile vise à soutenir la santé mentale des jeunes âgés de 12 à 25 ans, et ce, peu importe où ils se trouvent, ou encore à les accompagner sur un large éventail de préoccupations d'ordre relationnel, personnel ou familial. Cette approche permet d'établir un lien de confiance afin de mieux intervenir auprès des jeunes et de les accompagner adéquatement vers d'autres ressources, lorsque nécessaire. L'unité mobile a également pour objectif de réduire les situations d'exclusion ou d'isolement que les jeunes peuvent vivre, en développant une relation de proximité avec eux.

L'unité mobile du CISSS de la Montérégie-Centre est un projet réalisé en partenariat avec la Fondation Santé. Toute l'année, les circuits du véhicule sont déterminés en collaboration avec les organismes et les municipalités du territoire en fonction des saisons et des différents rassemblements organisés dans la communauté. Cet été, celui-ci s'arrête notamment dans les municipalités de Venise-en-Québec, de Saint-Alexandre, de Rougemont, de Lacolle, de Sainte-Anne-de-Sabrevois et de Saint-Césaire.

Citations :

« Je suis fier du succès que connaît déjà l'Aire ouverte mobile, ici, en Montérégie-Centre. La plus grande force de cette unité mobile est sa capacité à rejoindre plus facilement des jeunes isolés et vulnérables. Il est important que les services proposés pour les jeunes se rendent partout, particulièrement sur les grands territoires. Enfin, je remercie toute l'équipe en place, qui a tellement à cœur la santé mentale et le bien-être de nos jeunes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis consciente que les municipalités rurales ou les secteurs urbains plus éloignés des grands centres ont une clientèle qui ne peut pas se déplacer vers le point de service le plus près. Cette nouvelle unité mobile répondra aux besoins bien souvent urgents de nos jeunes de 12 à 25 ans directement chez eux! Ce projet a été instauré pour faire face aux inquiétudes que j'ai entendues sur le terrain et que j'ai suivies de près. J'invite tous les jeunes à ne pas hésiter à utiliser ce service, peu importe leurs besoins. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

Faits saillants :

Rappelons que le modèle Aire ouverte est l'une des mesures qui fait partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).





Précisons que l'Aire ouverte est un lieu qui regroupe un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. Il est possible d'y obtenir, notamment, des services en santé mentale ou physique. Sur place, les jeunes peuvent également être accompagnés en vue de recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.





Un budget de 40 millions $ est accordé pour instaurer une Aire ouverte dans chacune des 18 régions administratives du Québec.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur Aire ouverte, visiter la page Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146