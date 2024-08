Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Le ministre Carmant de passage au Centre-du-Québec pour l'inauguration de l'Aire ouverte de Drummondville

DRUMMONDVILLE, QC, le 14 août 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, ont participé aujourd'hui à l'inauguration de l'Aire ouverte de Drummondville, mise en place par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et ses partenaires.

Située au 330, rue Saint-Jean à Drummondville, cette Aire ouverte, accessible depuis le 17 juin, est un lieu qui regroupe un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. Elle a été créée en collaboration avec les jeunes de la communauté et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et de tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations.

Sur place, les jeunes peuvent recevoir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour obtenir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le projet Aire ouverte de Drummondville compte sur la mobilisation de plusieurs partenaires, provenant de plusieurs milieux, notamment communautaires, de la santé et scolaires. Par exemple, on retrouve des organismes tels que La Piaule, Trans-Mauricie, Action Toxicomanie Bois-Francs, le Centre de prévention suicide (CEPS), Habit-Action, le Cégep de Drummondville, le Centre de services scolaire des Chênes et le Carrefour jeunesse-emploi de Drummondville. Cette diversité de partenaires constitue la force du modèle Aire ouverte et favorise la complémentarité des services à travers la communauté.

Citations :

« Le programme Aire ouverte est un bel exemple des efforts mis en œuvre par notre gouvernement afin d'offrir plus de services aux jeunes du Québec. Partout où le programme est offert, il fait ses preuves. Ce nouveau point de service à Drummondville nous permettra de rejoindre encore plus de jeunes et de leur offrir des services qui leur sont particulièrement destinés, notamment en santé mentale, et ce, sans rendez-vous, dans des lieux qui ont été conçus pour eux et avec eux. Je suis très heureux de savoir que les jeunes du Centre-du-Québec pourront désormais en bénéficier à leur tour. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« L'ouverture du point de service Aire ouverte à Drummondville est une initiative fantastique pour les jeunes de 12 à 25 ans de la région ainsi que pour leur famille. Ils pourront continuer de bénéficier d'un éventail de services gratuits et confidentiels sous un même toit. Cet espace rassurant, où on les écoute sans jugement, leur permettra d'obtenir du soutien auprès des intervenantes et des intervenants, peu importe leurs préoccupations ou leurs besoins. Il s'agit d'un excellent moyen de rendre plus accessibles les services en santé et de bonifier la qualité de vie de nos jeunes. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Je suis heureux de l'implantation du modèle Aire ouverte ici, à Drummondville, afin que les jeunes puissent y trouver l'accueil, l'appui, l'écoute et l'accompagnement dont ils ont besoin pour faire face aux défis propres à leur réalité. Je félicite toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ce magnifique projet. Il s'agit d'une initiative fondée sur la collaboration et le partenariat communautaire, et qui reflète les valeurs et l'identité culturelle de la communauté. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et président de la Commission de l'aménagement du territoire

Faits saillants :

Rappelons que le modèle Aire ouverte est l'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).

Un budget de 40 millions $ est accordé pour instaurer une Aire ouverte dans chacune des 18 régions administratives du Québec.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur Aire ouverte, visiter la page Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

