Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Lancement officiel du septième point de service Aire ouverte à Montréal

QUÉBEC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui l'ouverture du septième point de service officiel Aire ouverte à Montréal, dans le secteur du métro Berri, mis en place par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et ses partenaires.

Située au 1015, rue Robin, cette Aire ouverte, accessible depuis le 30 juillet 2024, est un lieu qui regroupe un réseau de services pour les jeunes de 12 à 25 ans. Elle a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de sa réalité et de ses préoccupations. Sur place, les jeunes peuvent recevoir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour obtenir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

L'équipe multidisciplinaire d'Aire ouverte est composée de professionnels et professionnelles en travail social, en psychoéducation, en soins infirmiers, en psychologie et en sexologie ainsi que de pairs aidants jeunesse qui rencontrent les jeunes dans le local d'Aire ouverte. La structure inclut par ailleurs une cogestion médicale. Deux médecins omnipraticiens collaborent avec l'équipe et offrent chaque semaine des rendez-vous aux jeunes : une première prometteuse pour le modèle Aire ouverte au Québec. Aussi, deux psychiatres rencontrent des jeunes deux fois par mois.

L'Aire ouverte du secteur métro Berri compte sur la mobilisation de plus d'une cinquantaine de partenaires provenant de plusieurs milieux communautaires et institutionnels, tels que les écoles pour adultes du secteur, les Auberges du cœur de Montréal, les Carrefours jeunesse-emploi, En Marge 12-17, Dans la rue, Jeunesse Lamda, Arborescence, Spectre de rue, le Mécanisme d'accès santé mentale adultes (MASMA), la clinique jeunesse et l'équipe Itinérance. Cette diversité de partenaires crée la force du programme Aire ouverte et évite ainsi de dédoubler les services dans la communauté.

« Le programme Aire ouverte est un bel exemple des efforts déployés par notre gouvernement afin d'offrir plus de services aux jeunes du Québec. Partout où il est offert, il fait ses preuves. Ce nouveau point de service à Montréal nous permettra de rejoindre encore plus de jeunes et de leur offrir des services qui leur sont particulièrement destinés, notamment en santé mentale, et ce, sans rendez-vous, dans des lieux conçus pour eux et avec eux. Je suis très heureux de ce septième point de service officiel à Montréal! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Rappelons que le modèle Aire ouverte est l'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).

Un budget de 40 millions $ est alloué pour instaurer au moins une Aire ouverte dans chacune des 18 régions administratives du Québec.

L'Aire ouverte du secteur métro Berri est le septième point de service officiel sur l'île de Montréal, après celle de Kirkland , Lasalle , Côte-des-Neiges, Ahuntsic-Sauriol, Montréal-Nord-Lacordaire et Pointe-aux-Trembles .

Liens connexes :

Pour plus d'information sur l'Aire ouverte de Montréal, métro Berri, visitez le site du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Pour plus d'information sur le programme Aire ouverte, visiter la page Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

