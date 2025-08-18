Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services d'intervention et de traitements jeunesse
18 août, 2025, 10:20 ET
ROBERVAL, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, en compagnie de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, procédera à une annonce concernant les services d'intervention et de traitements jeunesse dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
DATE :
Le mardi 19 août 2025
HEURE :
9 h 00
LIEU :
Roberval*
Pour renseignements : Marie Barrette, Conseillère spéciale, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-930-1947
