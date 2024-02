Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Lancement officiel de l'Aire ouverte de Pointe-aux-Trembles

POINTE-AUX-TREMBLES, QC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, ont participé aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'Aire ouverte de Pointe-aux-Trembles, mise en place par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et ses partenaires.

Située au 12 125, rue Notre-Dame Est, dans le quartier Pointe-aux-Trembles, cette Aire ouverte est un lieu qui regroupe un réseau de services pour les jeunes de 12 à 25 ans. Elle a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté et les partenaires afin de répondre à leurs besoins et tenir compte de leur réalité.

Sur place, les jeunes peuvent recevoir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour obtenir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher toutes les sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le projet Aire ouverte de Pointe-aux-Trembles compte sur la mobilisation de plusieurs partenaires, dont un grand nombre d'organismes, tels que Prévention Pointe-de-l'Île, le Centre Lasallien Saint-Michel, les Monarques de Montréal, les Maisons des jeunes de Saint-Léonard et Pointe-aux-Trembles, les CJE Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies, l'Arborescence, l'Anonyme, la bibliothèque Rivière-des-Prairies ainsi que la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles qui ont manifesté leur intérêt à travailler en co-construction afin de développer un réseau de services intégrés adapté aux jeunes de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

« Le programme Aire ouverte est un bel exemple des efforts déployés par notre gouvernement afin d'offrir plus de services aux jeunes du Québec. Partout où le programme est offert, il fait ses preuves. Ce nouveau point de service dans l'Est-de-l'Île-de-Montréal nous permettra de joindre encore plus de jeunes et de leur offrir des services qui leur sont particulièrement destinés, notamment en santé mentale, et ce, sans rendez-vous, dans des lieux qui ont été conçus pour eux et avec eux. Je suis très heureux de savoir que les jeunes de l'est de Montréal pourront désormais en bénéficier à leur tour. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Il s'agit d'un magnifique projet qui permettra aux jeunes de Pointe-aux-Trembles, de Montréal-Est et des quartiers à proximité de profiter d'un éventail de services gratuits et confidentiels. Je suis fière de voir cette belle équipe s'installer ici pour aider les jeunes. L'important est d'être à leur écoute, de les aider, peu importe leurs préoccupations, et de bâtir un lien de confiance. Je tiens à remercier tous les partenaires ainsi que tous les jeunes qui ont travaillé fort, au cours des derniers mois, pour la mise en place d'un tel projet rassembleur pour la communauté. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Rappelons que le modèle Aire ouverte est l'une des mesures qui font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).

Précisons qu'en dehors du bâtiment principal, l'Aire ouverte de Pointe-aux-Trembles dispose de deux locaux satellites situés dans le Carrefour Jeunesse-Emploi de Rivière-Des-Prairies et à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. De plus, elle dispose d'une unité mobile capable de se déplacer partout sur le territoire pour aller à la rencontre des jeunes là où ils sont et là où ils le souhaitent.

Un budget de 40 millions $ est alloué pour implanter une Aire ouverte dans chacune des 18 régions administratives du Québec.

