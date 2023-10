Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Inauguration des locaux de l'Aire ouverte de Kirkland

KIRKLAND, QC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la présidente de séance et députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'Aire ouverte de Kirkland, sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Située au 2820, boulevard Saint-Charles, à Kirkland, cette Aire ouverte est un lieu qui regroupe un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. Elle a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations.

Sur place, les jeunes peuvent recevoir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour être soutenus dans un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie, qu'elles soient d'ordre relationnel, personnel ou familial. Tout comme l'aire ouverte de LaSalle, ce nouveau site propose les services d'un médecin généraliste directement sur place.

Le succès de cette Aire ouverte repose sur la mobilisation de plusieurs partenaires, dont un grand nombre d'organismes qui ont manifesté leur intérêt à travailler ensemble afin de développer un réseau de services intégrés adapté aux jeunes de l'Ouest de Montréal et des environs. Il s'agit, entre autres, du Carrefour jeunesse emploi de l'ouest-de-l'Île, ainsi que du YMCA et du réseau scolaire des environs (commissions scolaires et cégeps). Ce site a également bénéficié d'une généreuse donation de véhicule, ce qui permet aux membres de l'équipe d'étendre leurs activités de sensibilisation et d'apporter leur aide aux jeunes ayant besoin de moyens de transport.

Citations :

« Le programme Aire ouverte est un bel exemple des efforts déployés par notre gouvernement pour offrir plus de services de proximité aux jeunes du Québec. Partout où le programme est déployé, il fait ses preuves. Ce cinquième point de service à Montréal nous permettra de rejoindre encore plus de jeunes et de leur offrir des services qui leur sont particulièrement destinés, notamment en santé mentale, et ce, sans rendez-vous. Je suis très heureux de savoir que les jeunes de l'ouest de Montréal pourront désormais en bénéficier à leur tour. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Il s'agit d'un magnifique projet qui permettra aux jeunes de Kirkland et des environs de profiter d'un éventail de services gratuits et confidentiels. Je suis fière de voir cette belle équipe, composée d'intervenants et intervenantes qui pourront écouter les jeunes et les aider, peu importe leurs préoccupations ou leurs besoins, s'installer dans la région. Je tiens à remercier tous les partenaires ainsi que tous les jeunes qui ont travaillé fort, au cours de ces derniers mois, pour la mise en place d'un tel projet rassembleur pour la communauté. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

Faits saillants :

Rappelons qu'une Aire ouverte est une des mesures qui font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).

Un budget de 40 millions $ est alloué pour déployer le programme Aire ouverte dans l'ensemble des régions du Québec. À terme, 27 établissements (CISSS ou CIUSSS) auront au moins une Aire ouverte sur leur territoire.

Actuellement, 24 établissements offrent des services, dont 22 points de service sont officiellement ouverts dans la province.

