Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Inauguration de l'Aire ouverte de Beauce

BEAUCE, QC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'Aire ouverte de Beauce.

L'Aire ouverte est un lieu qui regroupe un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. L'offre de service de l'Aire ouverte de Beauce a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations. Il est possible d'y obtenir notamment des services en santé mentale ou physique. Sur place, les jeunes peuvent également être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le projet d'Aire ouverte de Beauce mobilise plusieurs partenaires intersectoriels, entre autres les carrefours jeunesse-emploi (Beauce-Nord, Beauce-Sud, Etchemins), les milieux scolaires, la maison des jeunes Beauce-Sartigan, la maison de la famille Beauce-Etchemins, les milieux communautaires jeunesse et adulte, des organisations communautaires intervenant dans la santé mentale (L'A-Droit, Le Sillon), dans la justice réparatrice, dans la prévention des agressions sexuelles et dans le développement durable. L'Aire ouverte de Beauce mise également sur l'élargissement de l'offre de services en matière de services sociaux afin de tenir compte de toutes les préoccupations des jeunes.

« Le programme Aire ouverte fait ses preuves partout où il est déployé. C'est une initiative qui me tient particulièrement à cœur, car elle nous permet de nous rapprocher de nos jeunes, d'être à leur écoute et surtout de répondre à toutes leurs préoccupations en lien avec leur développement dans notre société. Je suis heureux que nous puissions l'étendre dans la région de la Chaudière-Appalaches. Je remercie toutes les organisations et tous les jeunes qui se sont impliqués dans la mise en place de ce projet et je les invite à profiter de ces espaces de rencontre et d'échanges. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis très content du déploiement d'Aire ouverte dans la région de la Chaudière-Appalaches. J'invite les jeunes à profiter de l'offre de service pour trouver des réponses adaptées à leurs besoins. Je tiens particulièrement à remercier et à féliciter tous les partenaires qui ont travaillé fort sur ce programme et qui nous permettent de l'inaugurer aujourd'hui. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La Beauce vient de faire un pas de géant pour ses jeunes grâce à cette réalisation. J'ai participé activement à chaque étape de ce magnifique projet d'Aire ouverte dans la Beauce et je suis vraiment heureux que nous puissions procéder à son inauguration aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés pour le développement de ce projet jusqu'à maintenant, surtout le comité des jeunes, les équipes professionnelles, le comité des partenaires et le comité consultatif qui y ont participé activement. Ce centre sera désormais notre espace pour discuter de tous les sujets qui préoccupent les jeunes et les adolescents. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Rappelons qu'une Aire ouverte est une des mesures qui font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (Action 4.9).

L'Aire ouverte de Beauce a été créée autour du besoin exprimé par les jeunes, notamment lors de consultations. Ceux-ci sont impliqués dans le projet Aire ouverte notamment par la présence de comités de jeunes dans lesquels ils sont consultés afin que les services soient les plus fidèles à leurs attentes et besoins.

Un budget de 40 millions $ est alloué pour déployer une Aire ouverte dans chacune des 25 régions du Québec. Actuellement, 27 Aires ouvertes offrent des services, dont 16 ont officiellement ouvert un lieu de services.

Pour plus d'information sur Aire ouverte, visiter les pages Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et Aire ouverte Beauce.

