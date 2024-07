Services en itinérance - La Ville de Montréal souhaite impliquer la population dans la recherche de solutions entourant la crise des vulnérabilités

MONTRÉAL, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Devant la nécessité de répondre adéquatement aux besoins grandissants engendrés par la crise des vulnérabilités, la Ville de Montréal lance une importante consultation publique qui sera menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour entendre la population sur les conditions de succès menant à l'intégration harmonieuse des ressources dédiées aux personnes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité dans les quartiers de la métropole.

Avec cette initiative, la Ville souhaite initier une conversation publique à laquelle participeront le réseau de santé et de services sociaux et la Direction régionale de santé publique de Montréal alors que la crise de l'itinérance ne cesse de prendre de l'ampleur et que les organismes communautaires subissent une pression croissante. Un des principaux objectifs poursuivis par cette discussion publique sera de recenser les bonnes pratiques et les initiatives porteuses pour soutenir les personnes vulnérables et favoriser la cohabitation sociale lors de l'implantation de ressources et services. De nouvelles solutions pour répondre à l'urgence de la situation émergeront également de cette démarche.

« On constate que de plus en plus de résidentes et des résidents, de parents, de familles et de commerçants s'inquiètent de la façon dont les ressources sont planifiées dans leur secteur et on doit faire mieux en prévision des besoins qui augmentent. On a entendu la population et on souhaite impliquer les citoyennes et les citoyens, et les organismes communautaires dans la recherche d'outils et de balises clairs pour améliorer nos pratiques et assurer une intégration plus harmonieuse des ressources d'aide sur le territoire. Si on veut répondre adéquatement aux besoins grandissants des personnes vulnérables, l'ensemble des acteurs doivent faire plus pour mieux planifier les ouvertures des ressources dans les quartiers et tenir compte des besoins de la population. On doit avancer avec lucidité tout en comprenant les enjeux réels liés à la cohabitation et au sentiment de sécurité pour que tout le monde puisse vivre dans la dignité et la sécurité à Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous saluons aujourd'hui l'initiative de la Ville de Montréal, qui souhaite impliquer davantage la population dans la recherche de solutions pour assurer une meilleure inclusion des ressources d'aide pour les personnes vulnérables sur son territoire. La collaboration entre tous les acteurs sur la question de l'itinérance est essentielle pour mieux répondre aux divers enjeux. Nous suivrons de très près le travail de l'Office de consultation publique de Montréal et de la Ville à ce niveau, et continuerons de travailler avec eux pour faire de Montréal une ville toujours plus solidaire de ses plus vulnérables, une ville où il fait bon vivre et où chacune et chacun peut vivre dans la dignité », a souligné Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Conséquence de la crise du logement, l'itinérance visible est en augmentation et en évolution à Montréal. Il s'agit d'un phénomène complexe qui comporte de multiples facettes, incluant la précarité résidentielle, les enjeux de santé mentale et la crise des surdoses, etc. Il est important de proposer des réponses adaptées à ces différents volets en s'assurant d'inclure la voix de la population, dont celle des personnes marginalisées et des personnes en situation d'itinérance dans cet effort de consultation. Les solutions doivent aussi être portées par plusieurs acteurs, qu'ils soient communautaires ou institutionnels, pour venir à bout de cette crise de santé publique », a soutenu Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal

Le calendrier des préparatifs de cette consultation publique sera publié sur le site de la Ville de Montréal au cours des prochaines semaines. Lorsque les activités de consultation seront terminées, un rapport sera déposé et rendu public.

Mobilisés pour déployer les meilleures pratiques

Cette consultation s'inscrit en adéquation avec deux autres démarches lancées par la Ville de Montréal ce printemps pour concerter ses partenaires et mettre en place les structures nécessaires pour freiner l'aggravation de la crise de l'itinérance.

À cet effet, la Ville a récemment pérennisé la cellule de crise multipartite qui avait été créée à l'hiver 2023 pour répondre aux problématiques sociales vécues dans le secteur du Village et de la Place Émilie-Gamelin. Ce nouveau « Comité tactique pour les personnes vulnérables dans l'espace public » a été élargi aux arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest, du Plateau-Mont-Royal et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Piloté conjointement par la Ville et le réseau de la santé et des services sociaux, il réunit les partenaires communautaires et institutionnels qui agissent pour déployer des solutions pour accompagner ces personnes vulnérables vers des alternatives qui leur permettront de sortir de la rue.

La Ville a aussi initié un « Comité ad hoc sur les enjeux et les besoins des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement-logement ». Ce comité a le mandat de rassembler l'expertise d'acteurs institutionnels et communautaires pour aider les personnes itinérantes à accéder aux services adaptés à leur réalité et à des conditions de vie sécuritaires et plus stables. Les travaux du comité sont réalisés de mars à octobre 2024 et un rapport des échanges et des orientations proposées par les différents membres du groupe d'experts sera déposé en octobre 2024.

