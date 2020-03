Services de garde d'urgence pour le personnel du transport - Un besoin essentiel

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) déplore que les chauffeurs d'autobus, le personnel d'entretien et les employé-es du transport par canalisation n'aient pas accès aux services de garde d'urgence alors que d'autres travailleuses et travailleurs essentiels y ont droit. Malgré les modifications à la liste des emplois admissibles, ces corps de métier n'en font toujours pas partie.

« Tous ces métiers répondent à un besoin crucial : celui du transport. Puisqu'ils sont requis au travail, il est impératif qu'ils aient accès à ces services de garde », s'est exclamé Joe Martorello, président du secteur transport.

« En temps de pandémie comme celui que nous vivons actuellement, les services considérés comme essentiels ne sont pas les mêmes qu'en temps normal. Si l'on ne pose pas des gestes concrets dès maintenant, un problème de main-d'œuvre pourrait se présenter prochainement », a ajouté Jean-Pierre Bourgault, vice-président trésorier de la FEESP-CSN.

À propos

La FEESP-CSN représente notamment les syndicats des chauffeurs et du personnel d'entretien de plusieurs villes et municipalités du Québec, de compagnies privées ainsi que des syndicats de transport par canalisation. Elle compte plus de 425 syndicats qui représentent environ 60 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

