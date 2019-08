Services d'immigration et d'intégration: MEQ favorable au déploiement régional du MIDI

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille favorablement l'annonce visant à déployer un réseau de 40 nouveaux points de services partout en région afin de soutenir les entreprises dans leurs démarches visant à recruter des travailleurs issus de l'immigration. Le secteur manufacturier est durement touché par la pénurie de main-d'œuvre. L'immigration demeure la voie privilégiée pour y pallier.

« Les entreprises sont laissées à elles-mêmes lorsqu'il s'agit de recruter des travailleurs issus de l'immigration, ou des travailleurs temporaires étrangers. Nous sommes satisfaits que le gouvernement implante un réseau provincial visant à supporter les entreprises dans leurs efforts de recrutement international, d'attraction des travailleurs établis dans les grands centres et dans l'intégration en région en appuyant également les travailleurs », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale, MEQ.

L'association demande au gouvernement d'assurer un accompagnement efficace et proactif afin que les manufacturiers aient accès aux bonnes informations, dans de courts délais. La mise en œuvre du déploiement du réseau et la formation des conseillers seront déterminants dans la qualité et la pertinence des services qui seront offerts aux entreprises.

MEQ rappelle que 16 645 postes sont toujours à combler dans le secteur manufacturier. La pénurie de main-d'œuvre affecte grandement la compétitivité du secteur; plusieurs doivent refuser des commandes, reporter des projets d'investissement ou même revoir leur capacité de production à la baisse. Le secteur manufacturier génère 14% du PIB et 89% de la valeur des exportations du Québec.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1,100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux-tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards. www.meq.ca

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Caroline Robin, 514-651-7885, caroline.robin@meq.ca

Related Links

www.meq.ca