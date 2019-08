Service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX - Le SRB doit desservir Hochelaga-Maisonneuve, plaide Alexandre Leduc

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, lance une campagne de mobilisation pour promouvoir le prolongement du service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX jusqu'à la rue Notre-Dame afin de desservir adéquatement la population du quartier.

« Je veux que les gens d'Hochelaga-Maisonneuve bénéficient aussi des améliorations apportées au réseau de transport en commun de Montréal. Avec une fréquence de passage similaire à une ligne de métro, le SRB améliorera grandement la circulation des gens de Laval et du nord de Montréal vers le métro Pie-IX, alors qu'aucun arrêt n'est prévu au sud! Pourtant, notre population aussi se déplace vers le métro Pie-IX, mais elle ne pourra pas bénéficier de ce service rapide », déplore M. Leduc.

Le député Alexandre Leduc a ainsi lancé vendredi matin une campagne d'affichage sur le boulevard Pie-IX à proximité du métro, une campagne de lettres adressées à l'ARTM et son équipe distribuera des tracts pour inviter la population à se mobiliser.

« Avec cette campagne je veux faire un coup d'éclat pour que les gens du quartier voient l'ampleur de l'absurdité qui nous attend. Je souhaite que l'ARTM étudie dès maintenant le prolongement du SRB au sud du métro Pie-IX plutôt que d'attendre après sa mise en fonction en 2022. J'invite les citoyennes et citoyens à écrire à l'ARTM afin de lui faire part de la nécessité de prolonger le SRB dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve », de dire M. Leduc.

Le député solidaire s'inquiète aussi que la ligne de bus actuelle qui se rend au métro Pie-IX, la 139, voit sa fréquence de passage révisée à la baisse à cause de l'existence du SRB plus au nord. « Si non seulement on n'a pas accès au service rapide, mais qu'en plus, la fréquence de notre ligne d'autobus sur Pie-IX vient à être diminuée, ce sera une situation doublement problématique pour les gens du quartier », estime-t-il.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Stéphanie Guévremont, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (418) 473-2579 ou stephanie.guevremont@assnat.qc.ca