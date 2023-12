Service de la SAAQ en région - Un projet pilote pour améliorer le service à la clientèle et maximiser l'achalandage en centre de services

QUÉBEC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) désire informer sa clientèle de la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de la mise sur pied d'un projet pilote à compter du 8 janvier aux centres de services de Gaspé, situé au 39, montée de Sandy Beach et de Cap-aux-Meules, situé au 498, chemin Principal. Ce projet pilote poursuit deux objectifs : maximiser l'achalandage des centres de services pendant les heures d'ouverture et permettre au personnel d'accomplir des tâches qui diminueront l'attente et les délais de traitement dans d'autres secteurs, ailleurs au Québec, où la demande est plus forte, notamment par la prise d'appels téléphoniques.

Ainsi, du 8 janvier 2024 au 22 mars 2024, les deux centres de services seront ouverts à la clientèle du mardi au vendredi.

Celle-ci est toujours invitée à prendre rendez-vous avant de se présenter dans un point de service en semaine selon le nouvel horaire :

- Mardi : 8 h 30 à 16 h 30

- Mercredi : 10 h à 16 h 30

- Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

- Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Évitez de vous déplacer grâce à nos services en ligne! Rappelons que SAAQclic est le chemin le plus court pour accéder aux services de la SAAQ. Si vous devez payer le renouvellement de votre permis de conduire ou de votre immatriculation, nous vous invitons à le faire auprès de votre établissement financier.

Liens connexes :

SAAQclic

Prendre rendez-vous

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : Salle de presse - SAAQ (gouv.qc.ca); Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541