Travaux d'aménagement au point de service de la SAAQ de Beloeil : les services demeurent accessibles

BELOEIL, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et son mandataire en permis et immatriculation, la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu - Rouville (CCIVRR), informent la population que des travaux d'aménagement auront lieu au point de service de Beloeil à compter du 16 juin et se poursuivront durant l'été.

Les services offerts à la clientèle seront maintenus pendant toute la durée des travaux et le point de service demeurera ouvert selon l'horaire habituel. Tout est mis en œuvre pour assurer un accueil sécuritaire et limiter les inconvénients pour la clientèle.

Ces travaux visent à améliorer l'expérience citoyenne en optimisant les lieux, notamment grâce à :

l'agrandissement de la salle d'attente ;

; la réorganisation de l'entrée principale, dorénavant réservée à la clientèle de la SAAQ/CCIVRR.

Fermeture exceptionnelle prévue à la mi-août

Une brève fermeture temporaire est toutefois prévue à la mi-août afin de permettre la réalisation de travaux majeurs qui ne peuvent pas être effectués en présence du public. Les dates précises seront communiquées ultérieurement.

Il est recommandé de planifier ses transactions en conséquence et de privilégier les services en ligne pendant cette période.

Pour gagner du temps et réduire l'attente, les clientes et clients sont invités à :

effectuer, lorsque possible, leurs transactions en ligne dans SAAQclic , accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;

, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; prendre rendez-vous s'ils doivent se rendre dans un point de service;

s'ils doivent se rendre dans un point de service; toujours s'assurer d'avoir les documents nécessaires à la réalisation de leur transaction (comme indiqué lors de la prise de rendez-vous).

La SAAQ et la CCIVRR remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration pendant cette période de travaux.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541