Inauguration d'un nouveau centre de services de la SAAQ à Drummondville

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce l'ouverture, dès le 7 juillet prochain, de son nouveau Centre de services de Drummondville, situé au 875, boulevard Lemire. L'inauguration de celui-ci marquera une étape supplémentaire dans l'implantation du modèle de centre offrant à la clientèle des services en matière de sécurité routière et reposant sur une approche modernisée. Ce nouveau centre dispose des infrastructures nécessaires pour la réalisation des évaluations en sécurité routière, telles que l'évaluation de conduite d'une moto en circuit fermé et celle des véhicules lourds.

Le nouveau Centre de services de Drummondville comprendra :

un comptoir d'accueil dynamique pour cibler les besoins de la clientèle;

une zone de service à la clientèle, comptant 14 comptoirs, pour tout le volet transactionnel;

un espace SAAQclic comprenant cinq bornes libre-service pour accompagner les clients et clientes dans leurs transactions en ligne;

trois zones consacrées à la sensibilisation à la sécurité routière;

des lieux adaptés pour l'évaluation de la conduite d'une moto et de véhicules lourds;

des espaces de travail réfléchis en fonction des tâches à accomplir au quotidien;

un milieu axé sur l'accompagnement de la clientèle.

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) en profite pour inviter sa clientèle de Drummondville à prendre rendez-vous avant de se déplacer et à effectuer, lorsque possible, ses transactions en ligne via SAAQclic, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

