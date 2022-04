Service de chauffeur d'Air Canada, maintenant électrifié par Porsche

« Nous sommes heureux de lancer de nouveau, à l'intention de nos clients internationaux, les services Signature ayant pour point d'ancrage la Suite Signature Air Canada, notre produit-phare à l'aéroport Toronto Pearson, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits, d'Air Canada. Grâce à notre partenariat avec Porsche, les clients voyageant en classe Signature internationale feront l'expérience de véhicules fascinants et d'une qualité sans compromis. Alors que nous continuons de rétablir nos principales liaisons internationales, nous sommes impatients d'accueillir nos clients à l'aéroport Toronto Pearson en leur proposant cette expérience haut de gamme, unique au Canada, en partenariat avec une marque d'automobiles parmi les plus luxueuses et les plus emblématiques du monde. »

Le Service de chauffeur d'Air Canada reprend le 21 avril 2022 de manière à offrir une agréable surprise à des clients à l'aéroport Toronto Pearson. Pour satisfaire la demande faisant suite à l'assouplissement des mesures frontalières partout dans le monde, Air Canada a rétabli de nombreuses liaisons internationales et accueille de nouveau ses clients de la classe Signature Air Canada internationale dans sa Suite Signature Air Canada exclusive proposant une gamme de services exceptionnels, comme le menu créé par le chef David Hawksworth et des vins exclusifs sélectionnés par Véronique Rivest.

En complément de la réouverture de la Suite Signature Air Canada à l'aéroport international de Vancouver ce printemps, le Service de chauffeur d'Air Canada offert en partenariat avec Porsche y sera lancé dans le courant de l'année.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos d'Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 60 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 21 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2021, Porsche a livré 9 141 véhicules au Canada, sa meilleure année à ce jour.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte plus de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur twitter.com/porschecanada | facebook.com/porsche | instagram.com/porschecanada.

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/.

