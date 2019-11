Service correctionnel Canada - Évasion du Centre Psychiatrique Régional

Kendal Lee Campeau a 29 ans, mesure 175 cm (5 pi, 9 po) et pèse 71 kg (157 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a plusieurs tatouages, notamment un tatouage large au cou, des tatouages sur le côté de la tête et sur les mains. Il purge actuellement une peine de six ans et huit mois pour possession de substance pour trafic, agression, recours à la force, vol qualifié, vol, déguisement intentionnel et méfait par rapport à d'autres biens.

Matthew Shaundel Michel a 24 ans, mesure 165 cm (5 pi, 5 po) et pèse 66 kg (146 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a un tatouage avec un signe de dollar au cou et plusieurs tatouages sur la main gauche et les doigts. Il purge actuellement une peine de 6 ans, 8 mois et 19 jours pour agression d'agent de la paix, agression armée, entrave au public / à l'agent de la paix, possession d'une arme obtenue par la perpétration d'une infraction, introduction par effraction, vol qualifié, déguisement avec intention, conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, possession de biens criminellement obtenus ou volés.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de ces détenus est prié de communiquer avec le service de police de Saskatoon.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police de Saskatoon pour retrouver les délinquants le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police de Saskatoon tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation des détenus.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Tim Krause, Directeur adjoint des services de gestion, Centre Psychiatrique Régional, (306) 975-5400 ext.4155