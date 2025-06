STONY MOUNTAIN, MB, le 23 juin 2025 /CNW/ - Le 23 juin 2025, le personnel de l'Établissement de Stony Mountain, un établissement fédéral à niveaux multiples de sécurité, a découvert que Jason David Vanwyck manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Stonewall de la Gendarmerie royale du Canada et un mandat d'arrestation a été émis pour ce délinquant.

Jason VANWYCK (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Jason Vanwyck, âgé de 41 ans, mesure 183 cm (6 pi) et pèse 109 kg (241 lb). Il a le teint pâle, les yeux verts et les cheveux bruns.

Le délinquant purge actuellement une peine de 2 ans et 25 jours pour introduction par effraction et commetre un acte criminel (3 chefs), introduction par effraction avec l'intention d'y commettre un acte criminel, vol de moins de 5 000 $ (3 chefs), agression armée (2 chefs), proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et méfait à l'égard d'un bien.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Jason Vanwyck est prié de communiquer avec la police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du délinquant.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203