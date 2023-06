Service à deux navires devancé et campagne de promotion estivale pour L'Isle-aux-Coudres

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) souhaite réitérer que le service à deux navires à la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive a débuté officiellement la semaine dernière, exceptionnellement trois semaines avant les années précédentes. La STQ est également heureuse d'annoncer qu'elle versera une subvention de 50 000$ à Tourisme L'Isle-aux-Coudres afin que l'organisation poursuive sa campagne de promotion estivale dans le but de favoriser le début de la saison touristique à L'Isle-aux-Coudres en attirant un maximum de visiteurs cet été.

Stimuler le début de la saison touristique

Avec le retour du NM Félix-Antoine-Savard et la fin de l'arrêt de maintenance du NM Svanoy, l'offre de service à deux navires devant débuter le 22 juin a été devancée exceptionnellement cette année au 8 juin.

En plus des 50 000$ octroyés directement à Tourisme L'Isle-aux-Coudres, la STQ investira également 15 000$ pour promouvoir le service à deux navires à la traverse cet été. La STQ espère que l'ensemble de ces mesures permettront de favoriser le début de la saison touristique à L'Isle-aux-Coudres et de maximiser les retombées économiques pour les commerçants de l'Isle et l'ensemble des insulaires.

Citations

« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à notre façon à stimuler le début de la saison touristique à L'Isle-aux-Coudres. Nous espérons que l'achalandage touristique sera au rendez-vous et nous répondrons présents pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens désirant aller à L'Isle cet été » a déclaré Mme Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ.

« Nous remercions la STQ pour sa participation active au début de la saison touristique à L'Isle-aux-Coudres. Nous sommes confiants que l'offre de service devancé à deux navires ainsi que les efforts qui seront mis en promotion, nous permettrons d'attirer davantage de tourisme sur l'Isle dès le début du mois de juin, mais également pendant tout l'été. Nous invitons l'ensemble des Québécoises et des Québécois à venir visiter nos artistes, nos restaurateurs, nos hôteliers et nos commerçants insulaires! » a ajouté Mme Caroline Dufour, directrice générale de Tourisme L'Isle-aux-Coudres.

