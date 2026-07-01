Serrons-nous les coudes en cette fête du Canada afin de conclure une meilleure entente pour renforcer le Canada

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2026 /CNW/ - La présidente du CTC Bea Bruske a publié la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Canada :

En cette fête du Canada, nous devons tenir ferme contre le gouvernement Trump pendant que commencent les négociations sur l'avenir de l'ACEUM. Tout nouvel accord devrait renforcer, plutôt qu'affaiblir, notre capacité d'investir dans les industries canadiennes, de protéger les services publics, de défendre des droits forts et exécutoires des travailleuses et travailleurs et des syndicats et d'accroître la production à valeur ajoutée ici au Canada.

Ne pas avoir d'accord est préférable à un mauvais accord.

Les 18 mois d'instabilité que nous venons de vivre ont indiqué que la prospérité du Canada ne saurait dépendre de l'incertitude à l'étranger. La vraie souveraineté exige d'avoir la liberté de façonner notre propre avenir économique, de renforcer nos chaînes d'alimentation, de créer de bons emplois et de voir à ce que les avantages du commerce soient partagés avec les travailleuses et travailleurs qui tiennent notre économie à bout de bras.

La fête du Canada nous donne l'occasion de célébrer les valeurs qui nous unissent : l'équité, la solidarité, la résilience et un engagement commun à bâtir un avenir meilleur. Ce sont des valeurs qui ont façonné notre pays et que nous devons continuer à défendre.

Pendant que nous célébrons aujourd'hui le Canada, réengageons-nous à créer une économie dans laquelle les travailleuses et travailleurs demeurent au cœur de toutes les décisions. C'est ainsi que nous allons bâtir un Canada fort.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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