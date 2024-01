Série Leaders internationaux : la Chambre accueillera la Dre Mae Jemison, astronaute et première femme de couleur à être allée dans l'espace

MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer la venue à sa tribune de la Dre Mae Jemison, ingénieure, médecin, professeure, spécialiste des sciences sociales et ancienne astronaute de la NASA, pour un événement exceptionnel le 29 février prochain au Théâtre St-James.

La Dre Jemison est la première Afro-Américaine et la première femme de couleur au monde à être allée dans l'espace. Elle se distingue par une approche novatrice qui mobilise les arts et les sciences physiques et sociales pour résoudre des problèmes et stimuler l'innovation. Elle est une voix de premier plan pour promouvoir les carrières scientifiques auprès des femmes et des personnes issues de la diversité, ainsi que l'importance cruciale d'une large représentation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) pour accélérer la recherche et la découverte de technologies résilientes au bénéfice de tous.

La Dre Jemison a exercé la médecine en Sierra Leone et au Liberia. Elle a également enseigné au Darmouth College en tant que professeure d'études environnementales, où elle s'est consacrée à la recherche et à la conception de technologies pour le développement durable. Elle dirige actuellement l'initiative mondiale à but non lucratif 100 Year Starship, qui vise à rendre possibles les voyages interstellaires habités au cours des 100 prochaines années, tout en s'assurant que ces progrès permettent d'améliorer la vie sur Terre.

« Nous sommes honorés que la Dre Mae Jemison ait choisi la tribune de la Chambre pour s'adresser à notre communauté et aux membres de notre relève. Elle est une pionnière dans le domaine scientifique et une voix de premier plan pour promouvoir la diversité dans les STIM. Alors que nous constatons encore des défis en matière de diversité, tant dans le milieu scientifique que dans le milieu des affaires, je suis convaincu que sa venue inspirera une nouvelle génération de scientifiques et de leaders plus représentative de notre société », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La discussion sera animée par des leaders d'ici qui seront dévoilés prochainement.

Cet événement s'adresse autant au milieu des affaires, aux élus et aux décideurs qu'aux membres de la relève en sciences, technologies, informatique et mathématiques (STIM). La Chambre tient à remercier ses partenaires, qui, grâce à leur soutien, assureront la présence d'étudiantes à l'événement.

Cette conversation revêt une signification particulière alors que le mois de février est celui de l'histoire des Noirs. C'est un honneur pour la Chambre de recevoir la Dre Jemison dans le cadre de ces célébrations de l'héritage des personnes noires.

« La Dre Mae Jemison est une femme très inspirante! Notre gouvernement est fier de soutenir cet événement, qui vise à promouvoir les carrières scientifiques et les métiers d'avenir auprès des femmes. C'est ce type d'initiative qui permet de favoriser l'ouverture et d'élargir de nouveaux horizons dans tous les secteurs », a mentionné Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« Le Conseil emploi métropole est fier de contribuer à soutenir financièrement le projet Monte dans les STIM et, par ricochet, la série Leaders internationaux. Cette initiative répond parfaitement à l'appel de projets lancé en mars 2022 pour stimuler et faciliter la poursuite des études supérieures des femmes en STIM, leur diplomation et leur transition vers l'emploi. De plus, elle s'inscrit dans le contexte du Plan stratégique 2021-2024 du Conseil, lequel plan positionne ce dernier notamment comme un acteur incontournable dans le soutien et le développement des secteurs d'excellence de la région métropolitaine de recensement et qui prévoit que les projets financés prennent en compte la clientèle sous-représentée sur le marché du travail, particulièrement les immigrants, les femmes et les jeunes », a précisé Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail et du Conseil emploi métropole.

Retrouvez toutes les informations sur cet événement d'exception sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons et reconnues internationalement dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak, et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de Monte dans les STIM

Monte dans les STIM est un parcours de rencontres visant à éveiller l'intérêt des jeunes femmes envers les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Cette initiative est développée par Montréal Relève, une filiale de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, grâce à la participation financière du Conseil emploi métropole. Elle est réalisée en association avec CGI et l'UQAM, en partenariat avec Beneva, ainsi qu'en collaboration avec le Regroupement des cégeps de Montréal.

Ce grand événement, organisé dans le cadre de la série Leaders internationaux, présentée par RBC, s'inscrit au sein de l'initiative Monte dans les STIM, qui est rendue possible grâce à un soutien financier de 375 758 $ du gouvernement du Québec, accordé par l'entremise du Conseil emploi métropole.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

