SÉRI Montréal « Hiver » - Rencontre entre les chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et la Ville de Montréal pour résoudre des enjeux liés à l'hiver

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - François William Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur au sein du comité exécutif, annonce le lancement de l'activité SÉRI Montréal portant sur l'hiver et ses enjeux urbains.

L'activité aura lieu le 19 février à la Maison des Régions et réunira une quarantaine de chercheurs de plusieurs établissements d'enseignement supérieur montréalais et des chercheurs de l'Institut national de santé publique du Québec. Seront également présents des représentants des Fonds de recherche du Québec et de la Ville de Montréal issus de services corporatifs et des arrondissements.

« Cette collaboration entre les intervenants de la Ville de Montréal et les chercheurs est un moyen concret de profiter de l'expertise et de l'intelligence collective de toutes et de tous, au profit de la population montréalaise. Les échanges et discussions nous permettront d'élaborer des pistes de solution afin de résoudre divers enjeux urbains liés à l'hiver qui affectent les Montréalaises et les Montréalais », a déclaré François William Croteau.

Enjeux hivernaux urbains

La Ville et les arrondissements ont proposé plus d'une quinzaine de défis qui seront soumis aux chercheurs.

Voici certains des enjeux qui seront discutés entre les participants à l'activité SÉRI Montréal «Hiver » :

La recherche d'abrasifs écologiques pour le déneigement des routes;

Gel et dégel : quelle sera la vraie nature des écoquartiers montréalais?;

Le déneigement des rues piétonnes et partagées en hiver;

Comment préserver nos patinoires extérieures dans un contexte de changement climatique?

Comment faciliter le déglaçage des trottoirs dans un contexte de changement climatique?

Quel est l'impact de l'hiver sur la qualité de l'air?

À l'issue de l'événement, certaines des propositions des chercheurs seront sélectionnées et étudiées plus en détails pour aider la Ville dans ses processus.

Initiative SÉRI Montréal

SÉRI Montréal est une initiative pensée, créée et réalisée depuis 2016 par le Service du développement économique de la Ville de Montréal. Initialement dédiée aux chercheurs et aux entreprises innovantes, SÉRI se consacre également, depuis 2019, à la résolution d'enjeux urbains et ce, à la suite de l'adoption, en 2018, du Plan d'action sur le savoir et le talent Inventer Montréal.

« Avec SÉRI Montréal, qui a réuni à ce jour 1 650 experts autour de thématiques transversales, nous reconnaissons que Montréal est une ville de haut savoir et nous valorisons cet atout formidable. Nous savons que les établissements d'enseignement supérieur contribuent, avec nous et la sphère entrepreneuriale, au mieux-être de la population. Leur apport est également essentiel à l'amélioration du vivre-ensemble, au développement économique et social et au rayonnement international de notre métropole », a conclu M. Croteau.

