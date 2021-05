Le détaillant de beauté poursuit son engagement à défendre une communauté diversifiée et inclusive avec un nouvel objectif sur les cinq prochaines années au Canada.

TORONTO, le 17 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Sephora Canada annonce un nouvel engagement local de consacrer 25% de son offre aux marques appartenant aux PANDC d'ici 2026 dans le cadre de son engagement avec Fifteen Percent Pledge, l'organisme qui a débuté ses activités l'an dernier aux États-Unis. Cette annonce fait également écho aux efforts continus de la marque pour créer une expérience de beauté inspirante, en accord avec la promotion de la diversité et de l'inclusion, valeurs de longue date de l'entreprise.

Cet ambitieux objectif est motivé par la volonté de refléter la population canadienne qui s'identifie à 22,3% comme minorités visibles (selon le recensement de 2016), constat qui rend la demande de représentation plus importante que jamais. Dans ce contexte, les efforts constants du détaillant ont permis d'accroître la diversification de l'offre des marques au cours de la dernière année, avec actuellement 12% de l'offre de Sephora Canada provenant d'entreprises détenues par des PANDC, et un objectif de 15% à atteindre d'ici 2022.

«Nous sommes fiers de renforcer notre engagement local avec Fifteen Percent Pledge avec l'objectif d'atteindre 25% de marques détenues par des PANDC d'ici 2026 », a déclaré Jane Nugent, vice-présidente principale du marchandisage de Sephora Canada. «En tant que détaillant, nous avons à cœur d'assurer une plus grande représentation et de refléter la riche diversité du Canada, grâce à une expérience de vente plus inclusive et un sentiment d'appartenance pour tous.»

Fifteen Percent Pledge est une organisation à but non lucratif. Elle défend la répartition équitable et intentionnelle des richesses en faveur des employés noirs et des entreprises appartenant à des Noirs, en demandant aux principaux détaillants de consacrer 15% de leur volume d'étalage à ces entreprises. En juin 2020, Sephora a été le premier grand détaillant à prendre cet engagement, en faisant notamment évoluer son programme d'incubation, Accelerate 2021, pour qu'il soit dédié exclusivement aux personnes de couleur. Peu de temps après son lancement aux États-Unis, Fifteen Percent Pledge a étendu sa mission au Canada afin de soutenir les entreprises détenues par des Autochtones, des Noirs, des Personnes de Couleur (PANDC) et les employés PANDC à travers le pays.

«À l'approche du premier anniversaire des manifestations pour la justice raciale qui ont eu lieu l'été dernier, nous sommes ravis que Sephora Canada s'associe au Fifteen Percent Pledge et soit déterminé à accroître l'équité dans le commerce de détail,» a déclaré Aurora James, fondatrice du Fifteen Percent Pledge. «Étant une fière Canadienne, je suis particulièrement heureuse de voir notre mouvement s'étendre au-delà des frontières des États-Unis et de compter Sephora Canada comme nouveau partenaire dans mon pays d'origine. Cet engagement d'augmenter le volume d'étalage à 25% pour les marques détenues par des PANDC est considérable, et nous avons hâte de travailler en étroite collaboration pour les soutenir et les aider à atteindre cet objectif.»

Le plan d'action continu de Sephora Canada pour accroître une meilleure représentation comprend notamment le soutien aux marques PANDC dans l'atteinte de la conformité canadienne, ce qui joue un rôle crucial dans leur expansion au pays. Par ailleurs, les marques les plus récentes, via le programme Accelerate de Sephora, se voient offrir les ressources et informations dont elles ont besoin pour se développer au-delà des États-Unis.

Au-delà de son engagement à l'égard du Fifteen Percent Pledge au cours des dernières années, Sephora Canada a mis sur pied un Conseil de la Diversité et de l'Inclusion, destiné à identifier des solutions réalisables et à impulser le changement.

Le guide des marques appartenant à des PANDC actuellement disponibles chez Sephora Canada est consultable à Sephora.ca/bipoc-beauty-brands. De plus amples détails sur le parcours et les efforts de Sephora Canada en matière de diversité et d'inclusion seront également disponibles sur Sephora.ca dans les semaines à venir.

À propos de Sephora Amériques

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a plus de 20 ans, Sephora est un chef de file dans le domaine du commerce au détail de prestige, en invitant les clients et en les inspirants à s'amuser dans l'univers de la beauté et du bien-être, tout en bâtissant une communauté inspirante et téméraire. Avec son approche impartiale et personnalisée de la vente au détail, Sephora invite ses clients à explorer 25 000 produits de 400 marques soigneusement sélectionnées et à dialoguer en toute sécurité avec des conseillers en beauté formés par des experts dans 80 magasins à travers le Canada. Les clients peuvent également faire l'expérience de Sephora en ligne et sur l'application mobile, accéder au programme gratuit Beauty Insider et à la communauté numérique, qui, ensemble, améliorent l'expérience des clients passionnés de Sephora. Guidé par nos valeurs d'entreprises de longue date, Sephora est un chef de file mondial dans l'industrie de la beauté en termes de diversité, d'inclusion et d'autonomisation. En 2019, Sephora a annoncé un nouveau slogan et un nouveau manifeste «Quelque chose de beau nous unit», afin de renforcer son engagement à favoriser l'appartenance de tous les clients et employés et de promouvoir publiquement une vision plus inclusive du commerce de détail en Amérique du Nord. Sephora continue de redonner à la communauté et de faire progresser l'inclusion dans l'industrie grâce au programme Sephora stands. Pour plus d'informations, visitez https://www.sephora.ca/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

À propos de Fifteen Percent Pledge

Fifteen Percent Pledge est un organisme à but non lucratif 501c3 qui demande aux principaux détaillants de consacrer 15% de leur volume d'étalage aux entreprises appartenant à des personnes noires. Il offre aux grandes entreprises des services de responsabilisation, de soutien et de consultation dans le but de défendre et de soutenir les entreprises détenues par des Noirs. L'initiative Fifteen Percent Pledge vise l'égalité économique et la prospérité pour les futurs fondateurs, les étudiants noirs et les personnes noires actuellement sur le marché du travail. Lancée en 2020 par Aurora James, l'initiative est née à la suite de multiples actes d'injustice sociale et de brutalités policières aux États-Unis, appuyés par le manque de responsabilités relatives aux problèmes systémiques en jeu. Des entreprises telles que Sephora, Rent the Runaway, West Elm, Medmen et maintenant le Magazine Vogue se sont engagées auprès de Fifteen Percent Pledge. Pour plus de renseignements, visitez www.15percentpledge.org

