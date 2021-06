La vidéo de lancement de la campagne présente un large éventail de talents autochtones, en particulier deux nouvelles collaboratrices: Shina Novalinga, fière inuite et chanteuse de gorge basée à Montréal et Michelle Chubb, créatrice de contenu et instigatrice de changement de Winnipeg. Le contenu vidéo de la campagne, y compris les parcours inspirants de ces deux collaboratrices, sera disponible sur les plates-formes numériques de Sephora Canada. Les panneaux d'affichage dans l'ensemble des 80 magasins du détaillant arboreront également des visuels des deux collaboratrices.

«Sephora Canada s'est engagée à utiliser ses plateformes pour amplifier les voix des peuples autochtones à travers le Canada», déclare Deborah Neff, Vice-Présidente Principale du Marketing de Sephora Canada. «À travers cette campagne, nous voulons présenter les histoires de ces personnes inspirantes pour que toutes les communautés autochtones du pays sachent que leurs expressions de la beauté sont les bienvenues dans nos magasins Sephora Canada, dans nos bureaux et au sein de notre communauté beauté.»

Pour représenter les peuples autochtones de manière authentique, le détaillant s'est appuyé sur le soutien de partenaires autochtones, non seulement devant la caméra, mais également dans les coulisses. De la garde-robe au stylisme, en passant par la vidéographie et la photographie, Sephora Canada s'est exclusivement associé à des talents autochtones pour la production de cette campagne. Sarain Fox, artiste Anishinaabekwe, activiste et ancienne collaboratrice de la marque, est non seulement la narratrice de la vidéo de lancement, mais a également fait partie intégrante du processus de création de la campagne, en tant que conseillère.

«Sephora Canada s'est retirée pour laisser les peuples autochtones diriger entièrement cette campagne. Ils nous ont permis de raconter nos histoires en nous offrant une plateforme et le soutien pour le faire à notre manière», explique Sarain Fox. «Tout au long du processus, nous avons créé un cercle d'énergie créative autochtone et Sephora Canada a su former un cercle plus large autour de nous pour renforcer notre appartenance.»

Pour s'assurer que le développement et le résultat final de la campagne restent fidèles à l'expérience autochtone, un Cercle Consultatif Interne de conseillers beauté autochtones de Sephora Canada a été créé, avec une des conseillères travaillant comme maquilleuse sur les tournages. Avant de commencer à élaborer cette campagne, Sephora Canada avait également engagé un ancien partenaire de son programme Récompense de bienfaisance Beauty Insider pour offrir un atelier de vérité et réconciliation. Celui-ci a été offert à tous les employés du détaillant travaillant sur la campagne, aux membres de l'équipe de direction et aux dirigeants du Conseil de la Diversité et de l'Inclusion de Sephora Canada.

«À travers ses initiatives pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion, Sephora Canada s'est engagé à créer un impact positif et significatif pour nos clients, nos communautés et nos employés», déclare Debbie McDowell, Directrice des Communication et de l'Impact Social de Sephora Canada. «Nous avons la responsabilité d'amplifier ces voix et de mettre en avant ces divers parcours en l'honneur du Mois national de l'histoire autochtone. Nous sommes déterminés à impulser le changement et à continuer nos efforts et ce, au-delà de ce mois symbolique.»

Conformément à cet objectif, Sephora Canada s'engage à égaliser les dons jusqu'à concurrence de 25 000 $ pour son partenaire 2-spirited People of 1st Nations, organisme vedette du mois de Juin dans le cadre du programme Récompense de bienfaisance Beauty Insider. Par ailleurs, le détaillant a créé un guide d'apprentissage autochtone et de reconnaissance des terres pour soutenir ses équipes de direction du siège social et des magasins. Les employés recevront également des outils et des ressources pédagogiques supplémentaires pour favoriser l'apprentissage et les compétences culturelles en la matière.

Sephora Canada est également fière d'annoncer que la marque canadienne Autochtone, Cheekbone Beauty, sera disponible sur Sephora.ca au courant de la prochaine année. Cette annonce fait écho à l'engagement du détaillant au Fifteen Percent Pledge de consacrer 25% de son offre aux marques appartenant aux PANDC d'ici 2026.

Les Canadiens sont invités à suivre @SephoraCanada où les parcours de personnes autochtones seront mis en avant durant tout le mois de juin. De plus amples détails sur l'engagement continu de Sephora Canada en matière de diversité, d'équité et d'inclusion sont disponibles sur Sephora.ca/diversity-and-inclusion.

Crédits de la campagne du Mois national de l'histoire autochtone de Sephora Canada

Équipe de production sur le plateau

Conseillère de campagne: Sarain Fox

Photographe: Billie Chiasson

Vidéaste: Sean Stiller

Styliste et Costumière: Scott Wabano

Assistance au Stylisme et Costume: Claudia Skunk

Maquilleuse: Jessica Solorzano-Vincent

Coiffeurs:

Deandra Wells

Israël Garcia

Musique

A Tribe Called Red

Cris Derksen

Collaborateurs Autochtones:

Michelle Chubb @indigenous_baddie

@indigenous_baddie Shina Novalinga @shinanova

Sarain Fox @sarainfox

@sarainfox James Jones @notoriouscree

@notoriouscree Shayla Stonechild @shayla0h

@shayla0h Tia Wood @tiamiscihk

@tiamiscihk Delainee Tootoosis @delantoinetootoosis

Lesley Hampton @lesley_hampton

Avec gratitude pour:

Le Cercle Consultatif Autochtone Interne de Sephora Canada

Dr. Niigaanwewidam James Sinclair, Auteur et Animateur de groupe d'Indspire

Ali Darnay , Program Resource Officer, Indspire

La campagne du Mois national de l'histoire autochtone de Sephora Canada était en préparation depuis plusieurs mois. La décision de procéder à sa publication, compte tenu des nouvelles tragiques en provenance de Kamloops en Colombie-Britannique, a été prise en consultation avec les partenaires autochtones qui ont travaillé sur la campagne et qui ont estimé qu'il était important que ces histoires soient entendues et célébrées.

À propos de Sephora Amériques

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a plus de 20 ans, Sephora est un chef de file dans le domaine du commerce au détail de prestige, en invitant les clients et en les inspirants à s'amuser dans l'univers de la beauté et du bien-être, tout en bâtissant une communauté inspirante et téméraire. Avec son approche impartiale et personnalisée de la vente au détail, Sephora invite ses clients à explorer 25 000 produits de 400 marques soigneusement sélectionnées et à dialoguer en toute sécurité avec des conseillers beauté formés par des experts dans 80 magasins à travers le Canada. Les clients peuvent également faire l'expérience de Sephora en ligne et sur l'application mobile, accéder au programme gratuit Beauty Insider et à la communauté numérique, qui, ensemble, améliorent l'expérience des clients passionnés de Sephora. Guidé par nos valeurs d'entreprises de longue date, Sephora est un chef de file mondial dans l'industrie de la beauté en termes de diversité, d'inclusion et d'autonomisation. En 2019, Sephora a annoncé un nouveau slogan et un nouveau manifeste «Quelque chose de beau nous unit», afin de renforcer son engagement à favoriser l'appartenance de tous les clients et employés et de promouvoir publiquement une vision plus inclusive du commerce de détail en Amérique du Nord. Sephora continue de redonner à la communauté et de faire progresser l'inclusion dans l'industrie grâce au programme Sephora stands. Pour plus d'informations, visitez https://www.sephora.ca/about-us et @SephoraCanada sur les médias sociaux.

SOURCE Sephora

Renseignements: Demande médias: pour plus d'informations et demandes d'entretien, veuillez contacter : Stéphania Masoabo, La Force du Collectif, [email protected], 514-247-1890