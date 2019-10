Sentence infligée à des dirigeants catalans : réaction du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Il n'est pas dans l'habitude du Québec de s'ingérer dans les affaires politiques internes des autres nations. Cependant, le gouvernement du Québec ne peut rester indifférent devant l'ampleur des lourdes peines infligées à des politiciens catalans élus démocratiquement.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a lancé un appel à la négociation pacifique du différend qui oppose les parties en cause. « L'intimidation institutionnelle ou la violence ne sont pas la solution. La nation québécoise entretient des relations amicales avec l'Espagne et la Catalogne et nous souhaitons de tout cœur une solution négociée et juste. »

De son côté, la ministre des Relations internationales, Nadine Girault, a réitéré la volonté du Québec de ne pas s'ingérer dans les affaires internes de l'Espagne. « Nous sommes loin d'être indifférents à ce qui se passe en Catalogne, où le Québec est représenté. Nous sommes inquiets pour la suite et nous espérons que la violence sera évitée. Nous favorisons un dénouement pacifique. »

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, ewan.sauves@mce.gouv.qc.ca; Maéva Proteau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 418-454-1748, maeva.proteau@mri.gouv.qc.ca

Related Links

https://www.quebec.ca/premier-ministre/