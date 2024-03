Sensibiliser et outiller les milieux de la santé et des services sociaux - Proche aidance Québec lance la 2e phase de sa campagne portant sur la bientraitance des personnes proches aidantes

MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Proche aidance Québec lance dès aujourd'hui sa campagne « Dans les milieux de la santé et des services sociaux, la bientraitance, c'est tendance! ». Il s'agit de la deuxième phase d'une importante campagne visant à rappeler à la population québécoise l'importance d'accorder une attention particulière à la qualité de vie des personnes proches aidantes. Cette année, la campagne a pour objectif de doter les professionnel.les et les intervenant.es du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) des outils nécessaires afin qu'ils et elles puissent mieux accompagner ces personnes qui, non seulement, contribuent au bien-être de leurs proches, mais également à celui de notre société.

Bien souvent, nous pensons au bien-être des personnes aidées, en oubliant celui tout aussi important des personnes proches aidantes. Cette campagne met de l'avant le rôle de soutien essentiel des professionnel.les du RSSS, qui auront accès à une boîte à outils ainsi qu'à des formations afin d'être en mesure de mieux appuyer les personnes proches aidantes. Ces efforts de sensibilisation s'inscrivent dans la continuité des actions de Proche aidance Québec en tant que partenaire engagé dans la mise en œuvre du premier Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 - Reconnaître pour mieux soutenir.

« Je salue l'engagement de l'organisme Proche aidance Québec pour la construction d'une société reconnaissante du rôle et de la contribution des personnes proches aidantes. Cette campagne qui s'amorce est une excellente nouvelle. Elle permettra de mieux accompagner les personnes proches aidantes et de promouvoir la bientraitance. Je suis convaincue qu'elle aura un impact significatif sur l'ensemble de notre communauté et particulièrement sur la sensibilité des intervenantes et intervenants auprès des personnes proches aidantes. »

- Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Les démarches auprès du réseau de la santé font partie de la trajectoire de soins de la personne proche aidante. Sensibiliser les acteurs du réseau à l'importance de la bientraitance est primordial afin que chaque personne proche aidante bénéficie du soutien nécessaire. À travers notre boîte à outils, nous mettons à disposition des intervenants les ressources nécessaires pour identifier les situations de maltraitance et promouvoir les bonnes pratiques en matière de bientraitance. Ainsi, nous garantissons une cohérence entre notre mission et l'attention bienveillante que méritent les personnes proches aidantes. »

- Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec

Les proches aidants, un pilier de notre société

Jour après jour, les personnes proches aidantes se dévouent pour offrir un soutien physique, émotionnel et moral à une personne vivant avec une incapacité de nature temporaire ou permanente. Malheureusement, nous avons trop souvent tendance à négliger cette précieuse assistance qui ne contribue pas seulement au bien-être de la personne aidée, mais également à désengorger le système de santé.

Selon l'Observatoire québécois de la proche aidance :

Environ 21,1 % de la population agissait comme personnes proches aidantes. Cela représente en moyenne 1 489 000 Québécoises et Québécois.

24,1 % des personnes proches aidantes sont des femmes.

Les personnes proches aidantes âgées de 45 à 64 ans sont surreprésentées parmi celles qui apportent un soutien significatif (30,6 %).

Leur apport est essentiel, leur bien-être l'est tout autant

Le rôle de proche aidant peut constituer une expérience enrichissante d'engagement pour autrui et d'amour positive, mais il comporte aussi des risques de maltraitance. Conformément à ce qui est stipulé dans la loi 56 visant à soutenir les personnes proches aidantes, ce rôle a des répercussions significatives sur divers aspects de leur vie. Cela inclut leur capacité à prendre soin de leur santé physique et mentale, ainsi que leur aptitude à assumer d'autres responsabilités sociales, familiales, professionnelles ou financières.

Reconnaître la contribution des personnes proches aidantes, veiller à leur bien-être et garantir que les professionnel.les du RSSS soient sensibilisé.es à cette situation est impératif. C'est dans cette optique que Proche aidance Québec, avec la deuxième phase de sa campagne, vise à accompagner le RSSS, ainsi que la population, afin que la bientraitance envers les personnes proches aidantes devienne une réalité dans notre société.

À propos de Proche aidance Québec

Fondé en 2000, Proche aidance Québec regroupe plus d'une centaine d'organismes communautaires qui soutiennent plus de 41 000 personnes proches aidantes partout au Québec. Ces organismes ont pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes proches aidantes en leur offrant du soutien, de l'accompagnement psychosocial individuel et de groupe, du répit et plusieurs autres services.

