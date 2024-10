Semaine nationale des personnes proches aidantes - Proche aidance Québec souligne l'importance de la communauté

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes 2024 qui se déroule du 3 au 9 novembre, Proche aidance Québec dévoile aujourd'hui sa campagne « Pour aider, ça prend toute une communauté ». Cette importante campagne met en lumière non seulement l'engagement des personnes proches aidantes (PPA), mais également le soutien essentiel de la communauté qui les entoure. Les organismes communautaires, répartis à l'échelle du Québec et accompagnant quotidiennement les personnes proches aidantes, sont au cœur de cette communauté.

Au Québec, près d'une personne sur quatre soutient une personne proche vivant avec une incapacité temporaire ou permanente. Tout en veillant au bien-être de leur proche, les PPA apportent une contribution non négligeable à notre société, en allégeant notamment la pression sur le réseau de la santé et des services sociaux. Dans ce contexte, les services offerts par les organismes communautaires, tels que du répit et du soutien psychosocial, font une réelle différence pour les PPA.

L'histoire de Lyne, Somphone, Cindy et Josée

Cette année, la campagne lancée par Proche aidance Québec met en lumière l'histoire touchante d'une proche aidante, de son conjoint, et de l'organisme membre de Proche aidance Québec qui la soutient.

Lorsque Somphone a reçu un diagnostic de cancer incurable, sa vie et celle de sa conjointe Lyne ont été bouleversées. Devenue proche aidante, Lyne s'est d'abord sentie isolée et submergée par la situation. C'est auprès de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD) qu'elle a trouvé réconfort et soutien. Les ateliers offerts par la SSPAD lui ont permis de réaliser qu'elle n'était pas seule et qu'il était primordial de prendre soin d'elle-même pour mieux accompagner son conjoint.

En plus des ateliers, Lyne a bénéficié d'un suivi personnalisé avec les intervenantes de la SSPAD : Josée, intervenante psychosociale, et Cindy, présidente du comité de proche aidance et coordonnatrice. Les appels réguliers et l'écoute bienveillante de ces professionnelles lui ont été d'un immense soutien. Grâce à leur accompagnement, Lyne et Somphone ont appris à savourer le moment présent, à trouver de la joie dans les petites choses et à donner du sens à leurs derniers instants ensemble.

Ces personnes font partie intégrante de la communauté qui accompagne Lyne au quotidien afin qu'elle puisse continuer de soutenir Somphone tout en prenant soin d'elle, et ce, jour après jour. Dotées d'une grande humanité, elles jouent toutes des rôles variés, mais essentiels dans la proche aidance.

« L'histoire de Lyne, Somphone, Josée et Cindy illustre l'importance de la communauté dans la proche aidance, mais il ne s'agit pas d'un cas isolé ; de nombreuses personnes proches aidantes se retrouvent dépassées par ce rôle ô combien important, mais qui comporte aussi son lot de défis. C'est pourquoi le travail des organismes, qui soutiennent chaque jour des milliers de personnes proches aidantes, est indispensable. Grâce à leur accompagnement, ces dernières peuvent continuer d'aider leurs proches tout en veillant à leur propre bien-être. C'est une fierté de regrouper et représenter plus de 120 de ces organismes. »

- Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec

L'essentiel apport des organismes

Au cœur de la mission de Proche aidance Québec se trouvent plus de 120 organismes membres qui proposent un éventail de services pour soutenir au quotidien les PPA dans leur rôle et grâce auquel les personnes proches aidantes peuvent trouver des services allant du soutien psychosocial, aux services de répit ou encore aux activités d'information, etc.

« Le soutien que j'ai reçu de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal a transformé ma vie en tant que proche aidante. Face à cette nouvelle réalité, je me suis sentie isolée et dépassée. C'est grâce aux ateliers de la SSPAD et au suivi personnalisé des intervenantes Cindy et Josée que j'ai compris l'importance de prendre soin de moi pour mieux accompagner mon conjoint. Cet accompagnement m'a apporté non seulement du réconfort, mais m'a aussi permis d'accueillir mes émotions, de respecter mes limites et de savourer chaque moment avec Somphone. »

- Lyne, proche aidante de son conjoint Somphone

À propos de Proche aidance Québec

Fondé en 2000, Proche aidance Québec regroupe plus de 120 organismes membres qui soutiennent plus de 41 000 personnes proches aidantes partout au Québec. Ces organismes ont pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes proches aidantes en leur offrant du soutien, de l'accompagnement psychosocial individuel et de groupe, du répit et plusieurs autres services.

Pour en savoir plus sur la Semaine nationale des personnes proches aidantes : https://procheaidance.quebec/semaine-nationale-des-personnes-proches-aidantes-2024/.

