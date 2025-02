Bientraitance des personnes proches aidantes - Proche aidance Québec lance sa campagne « Apprenons à voir l'invisible »

MONTRÉAL, le 17 février 2025 /CNW/ - Proche aidance Québec lance dès aujourd'hui sa campagne « Apprenons à voir l'invisible », marquant la troisième phase d'une importante initiative destinée à sensibiliser la population québécoise à l'importance de se soucier du bien-être des personnes proches aidantes (PPA). Cette nouvelle campagne met en lumière les multiples visages et réalités de la proche aidance, tout en soulignant les risques d'épuisement auxquels ces personnes peuvent être confrontées.

Bien souvent, nous pensons au bien-être des personnes aidées, en oubliant celui tout aussi important des personnes qui prennent soin d'un.e proche. Pourtant, les PPA contribuent de manière significative à la société, notamment en désengorgeant notre système de santé et en allégeant la pression sur les professionnel.les de la santé. Actuellement, au Québec c'est près d'une personne sur quatre qui prend soin d'un.e proche. Et avec le vieillissement de la population qui s'accentuera au cours des prochaines années, ces chiffres ne feront que grimper.

Les multiples visages et réalités de la proche aidance

Chaque jour, les personnes proches aidantes s'investissent pour offrir un soutien physique, émotionnel et psychologique à des personnes vivant avec une incapacité, qu'elle soit temporaire ou permanente. Tout le monde connaît l'une d'elles, souvent sans le réaliser : il peut s'agir d'un collègue, d'une voisine, d'un ami, ou même de soi-même. Cette grande responsabilité peut exposer les personnes proches aidantes à un risque accru d'épuisement. Ce syndrome, parfois invisible, est d'autant plus préoccupant puisque 57 % d'entre elles combinent leur rôle avec une activité professionnelle.

La proche aidance revêt de multiples visages et concerne des réalités très diverses, d'où l'importance d'apprendre à voir l'invisible. Reconnaître les personnes proches aidantes permet de les soutenir, de revendiquer leurs droits, de valoriser leur expérience, de faciliter l'accès aux services et d'offrir des solutions adaptées à leurs besoins. C'est dans cette optique que Proche aidance Québec vise à faire reconnaître que la bientraitance des personnes proches aidantes est une responsabilité partagée. Ces efforts de sensibilisation s'inscrivent également dans la continuité des actions de Proche aidance Québec en tant que partenaire engagé dans la mise en œuvre du premier Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 - Reconnaître pour mieux soutenir.

« Les personnes proches aidantes sont le pilier invisible de notre réseau de soins et jouent un rôle inestimable dans le maintien à domicile de milliers de Québécoises et de Québécois. La campagne « Apprenons à voir l'invisible » nous rappelle l'importance de reconnaître et de soutenir celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, consacrent temps et énergie à prendre soin d'un proche. Notre gouvernement demeure engagé à leur offrir les ressources nécessaires pour prévenir l'épuisement et favoriser leur mieux-être. »

- Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Par notre campagne « Apprenons à voir l'invisible », nous souhaitons lancer un appel à reconnaître la diversité et la complexité de la proche aidance. Les personnes proches aidantes jouent un rôle essentiel dans notre société, donc nous avons la responsabilité collective de les soutenir afin d'éviter qu'elles ne s'épuisent. Nous souhaitons aussi souligner le précieux travail de nos organismes membres qui, jour après jour, accompagnent les personnes proches aidantes, notamment par leurs services de répit et de soutien psychosocial. Bien que le milieu communautaire soit mobilisé pour prévenir l'épuisement des personnes proches aidantes, chaque individu doit faire sa part et veiller à leur bien-être. »

- Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec

Faits saillants

Selon l'Observatoire québécois de la proche aidance :

Environ 21,1 % de la population québécoise âgée de 15 ans sont des personnes proches aidantes, ce qui correspond à environ 1 489 000 Québécoises et Québécois.

489 000 Québécoises et Québécois. 35 % des personnes proches aidantes ne se reconnaissent pas comme tel, donc elles pourraient être encore plus nombreuses au Québec.

57,5% des personnes proches aidantes sont des femmes.

42,5% des personnes proches aidantes sont des hommes.

57% des personnes proches aidantes occupent un emploi.

14,1% des personnes proches aidantes soutiennent trois personnes ou plus.

Liens utiles

Proche aidance Québec rend disponibles divers outils pour accompagner les personnes proches aidantes, leur entourage ainsi que les personnes œuvrant dans le milieu communautaire ainsi que dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ces outils visent à encourager des comportements empreints de bientraitance envers les PPA, tout en prévenant les risques de maltraitance et d'épuisement.

À propos de Proche aidance Québec

Fondé en 2000, Proche aidance Québec regroupe près de 150 d'organismes communautaires qui soutiennent plus de 41 000 personnes proches aidantes partout au Québec. Ces organismes ont pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes proches aidantes en leur offrant du soutien, de l'accompagnement psychosocial individuel et de groupe, du répit et plusieurs autres services.

