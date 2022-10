Sensibilisation en matière de travail - La CNESST déploie une nouvelle initiative auprès des jeunes

QUÉBEC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dévoile aujourd'hui sa toute nouvelle Escouade prévention jeunesse, qui sera en action dans les établissements scolaires dès cette semaine, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023.

La nouvelle Escouade prévention jeunesse sera au service des jeunes inscrits au Parcours de formation axée sur l'emploi (PFAE). Sous la forme d'un projet-pilote, elle sera présente dans certains établissements d'enseignement secondaire des régions de l'Estrie, de la Montérégie, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Des agentes et des agents de prévention se déplaceront dans les classes pour animer une série de deux ateliers dynamiques et interactifs de 50 à 75 minutes. Ceux-ci traiteront de la prévention des risques à la santé et la sécurité du travail, des principales normes du travail et des différents recours prévus dans la loi, ainsi que des caractéristiques plus méconnues des emplois majoritairement féminins. Les ateliers ont été conçus selon la réalité particulière des jeunes du PFAE, qui se préparent à exercer un métier semi-spécialisé. Les notions abordées et les activités proposées sauront répondre à leurs besoins.

Deux autres escouades actives sur le terrain

L'Escouade prévention jeunesse s'ajoute aux deux autres escouades existantes de la CNESST :

L'Escouade prévention nouveaux travailleurs s'adresse aux nouveaux travailleurs et travailleuses de certains secteurs ciblés et à leurs employeurs. L'atelier aborde plusieurs notions de santé et sécurité du travail. Celle-ci sera redéployée à partir du printemps 2023.





L'Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires (TET) s'adresse aux TET et à leurs employeurs, notamment dans le secteur de l'agriculture. L'atelier aborde les principales normes du travail ainsi que les risques et mesures de prévention en matière de santé et de sécurité du travail. Des activités d'aide-conseil personnalisées sont également offertes pour informer et soutenir les employeurs embauchant des TET dans divers secteurs d'activité.

Par l'entremise de ces trois initiatives, la CNESST vise à outiller les nouvelles personnes en emploi, les employeurs, les jeunes, les enseignantes et enseignants et les TET concernant leurs droits, leurs responsabilités et leurs obligations en matière de travail.

Lien utile

Pour en savoir plus sur l'Escouade prévention jeunesse de la CNESST, pour vérifier la disponibilité du service dans votre région et pour prendre rendez-vous : Escouade prévention jeunesse | CNESST.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleuses et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Direction générale des communications

CNESST

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail