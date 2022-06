Semaine québécoise des personnes handicapées : Montréal agit pour rendre la métropole universellement accessible

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW/ - La Ville de Montréal souligne la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui a lieu du 1er au 7 juin, et rappelle son engagement quotidien à lutter contre le capacitisme et à rendre la métropole accessible à toute la population. Pour l'occasion, la Ville réitère qu'elle fait du développement de l'accessibilité universelle une priorité, la nécessité de réduire les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées étant d'ailleurs au cœur du plan stratégique Montréal 2030 .

« Je profite de cette importante semaine de sensibilisation pour remercier nos partenaires pour leur précieuse contribution à l'amélioration des pratiques en accessibilité universelle au bénéfice de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Montréal a la ferme volonté de devenir exemplaire en matière d'accessibilité universelle et incite toute la communauté à transformer ses pratiques. Nous aurons fait de Montréal une ville accessible quand toutes et tous pourront réaliser leurs activités quotidiennes et auront accès, sans exception, aux mêmes services. L'accessibilité universelle est essentielle pour assurer une meilleure qualité de vie à la population, c'est la clé d'une société juste et inclusive », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons qu'en avril 2021, la Ville a modifié sa Charte montréalaise des droits et des responsabilités pour y inclure le capacitisme parmi les formes de discrimination à combattre. Pour lutter contre ces discriminations et améliorer ses pratiques en accessibilité universelle, la Ville a mis en place un chantier en accessibilité universelle dont les premiers ateliers de travail ont eu lieu à l'hiver 2022 et qui ont réuni plus d'une centaine de fonctionnaires municipaux provenant de tous les services et arrondissements de la Ville. De ce chantier découlera d'autres engagements et actions qui seront dévoilés au cours des prochains mois. L'objectif est d'intégrer l'accessibilité universelle au sein des programmes et services municipaux de façon plus transversale et performante.

Des actions concrètes posées dans la dernière année

Se positionnant comme leader en matière d'accessibilité et d'inclusion, la Ville a posé de nombreux gestes forts et concrets dans la dernière année pour accroître l'accessibilité universelle dans l'ensemble des sphères de la vie municipale. En voici quelques exemples :

Toutes les bornes de billetterie en libre-service ont été adaptées pour la clientèle à mobilité réduite dans les cinq musées d'Espace pour la vie ;

Des équipements adaptés pour faciliter la pratique du plein air pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles ont été mis en place au parc du Mont-Royal et au parc Frédéric-Back ;

et au parc Frédéric-Back ; Le parc inclusif Saint-Joseph a été réalisé de façon exemplaire à Rivière-des-Prairies. L'accès à ce parc, ses installations sanitaires et tous ses modules de jeux sont accessibles à toutes et à tous, adultes et enfants, ayant ou non des limitations fonctionnelles de tout genre.

a été réalisé de façon exemplaire à Rivière-des-Prairies. L'accès à ce parc, ses installations sanitaires et tous ses modules de jeux sont accessibles à toutes et à tous, adultes et enfants, ayant ou non des limitations fonctionnelles de tout genre. Des bornes BlindSquare permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se déplacer de façon autonome ont été installées à la Maison de la culture Janine-Sutto et à la bibliothèque Frontenac .

Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la Politique municipale d'accessibilité universelle qui, depuis son adoption en 2011, a permis de mobiliser les services centraux et les arrondissements de la Ville pour réaliser des centaines d'interventions et de projets visant à permettre l'usage des services municipaux à l'ensemble de la population.

« La Semaine québécoise des personnes handicapées est une occasion pour réaffirmer nos engagements à lutter tous les jours contre le capacitisme et à améliorer nos pratiques en accessibilité universelle. Nous tenons également à réitérer notre détermination à continuer de poser des gestes concrets et sur tous les fronts : en matière d'accessibilité architecturale et urbanistique, d'accessibilité aux programmes, aux services et à l'emploi et d'accessibilité des communications. L'accessibilité universelle est l'affaire de toutes et de tous et c'est ensemble que nous pourrons faire de Montréal une ville vraiment accessible à tout le monde. C'est une question de droits de la personne », a ajouté Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

