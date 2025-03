Semaine québécoise de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies - Agissons ensemble pour diminuer le nombre de victimes

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), en collaboration avec les corps policiers du Québec, souligne la deuxième Semaine québécoise de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, qui a lieu du 17 au 23 mars. Cette semaine vise à sensibiliser les conducteurs et conductrices à cette importante problématique de sécurité routière qui, année après année, fait encore trop de victimes.

La conduite avec les facultés affaiblies demeure l'une des principales causes d'accident au Québec. Chaque année, en moyenne, le quart des décès de la route surviennent en raison de l'alcool au volant. Ce sont des décès évitables et des vies perdues inutilement parce que de mauvais choix ont été effectués.

Dans plusieurs cas, les conductrices et conducteurs ayant été impliqués dans ces accidents ont été vus, dans les heures précédentes, en train de consommer de l'alcool de façon excessive. La SAAQ et les services policiers profitent de la Semaine de prévention pour conscientiser la population à l'importance de signaler de telles situations à la police afin de diminuer le nombre de victimes sur nos routes.

Citations :

« En cette Semaine québécoise de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, je profite de l'occasion pour inviter tous les citoyens et citoyennes à faire partie de la solution pour diminuer le nombre de victimes. Non seulement nous devons tous adopter une conduite responsable, mais nous pouvons également contribuer à la sécurité de nos routes en signalant des comportements inacceptables dont nous sommes témoins, dont la conduite avec les facultés affaiblies. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Les signalements effectués au 911 concernant les conducteurs et conductrices ayant consommé de l'alcool et des drogues constituent un outil d'intervention crucial pour les services de police. Non seulement ils permettent d'intercepter rapidement des personnes présentant un risque majeur pour la sécurité publique, mais ils sont à l'origine de plus de 80 % des arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies. Chaque appel est une occasion d'éviter un drame et de protéger des vies. Il est donc essentiel que cette vigilance citoyenne se poursuive, car chaque signalement peut faire la différence entre une vie sauvée et une tragédie. »

M. Didier Deramond, directeur général de l'Association des directeurs de police du Québec

Faits saillants :

Chaque année, en moyenne, de 2018 à 2022, l'alcool au volant a été la cause de 90 décès (25 %) et de 190 cas de blessures graves (15 %).

Au cours de la même période, la présence de drogues ou de médicaments a été décelée chez 42 % des conductrices et conducteurs décédés ayant subi un test (la présence de drogue ne signifie pas nécessairement que les facultés de la conductrice ou du conducteur étaient affaiblies au moment de la collision). Le cannabis était la drogue la plus souvent dépistée (22 % des conductrices et conducteurs décédés ayant subi un test).

Si vous êtes témoins d'une situation où une personne s'apprête à prendre le volant après avoir trop consommé d'alcool ou de drogue, ou si vous voyez quelqu'un sur la route ayant une conduite erratique pendant une certaine période, n'hésitez pas à contacter le 911.

En signalant les conductrices et conducteurs soupçonnés de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, de nombreux accidents pourraient être évités et des vies seraient possiblement sauvées.

Le signalement citoyen s'est avéré une mesure efficace et bénéfique pour la sécurité routière dans les villes où il a été promu.

Dans les dernières années, quatre coroners ont recommandé à la SAAQ dans leurs rapports, à la suite de décès causés par un conducteur ou une conductrice ayant les facultés affaiblies, de promouvoir auprès du public l'importance de signaler aux corps policiers les conducteurs et conductrices ayant ou semblant avoir les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue. En effet, selon eux, la vigilance de la population pourrait avoir un rôle à jouer dans la réduction de la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue.

Dès que l'on prend la décision de consommer, il est toujours mieux de prévoir une solution de rechange pour rentrer chez soi en toute sécurité. Plusieurs solutions s'offrent à vous : désigner un conducteur; utiliser le transport en commun; prendre un taxi, Uber, etc.; utiliser un service de raccompagnement; dormir chez son hôte.



