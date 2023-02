Semaine pour l'école publique : Simon Boulerice devient le nouveau porte-parole

MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec une fierté non dissimulée que la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) annonce que Simon Boulerice devient le nouveau porte-parole de la Semaine pour l'école publique (SPEP) pour les trois prochaines années.

Simon Boulerice devient le nouveau porte-parole de la Semaine pour l’école publique (SPEP) pour les trois prochaines années (Groupe CNW/Fédération autonome de l'enseignement (FAE))

Cet événement phare de la FAE, qui en sera à sa 14e année en 2023, fédère annuellement plus d'une cinquantaine de partenaires du vaste réseau de l'éducation au Québec, dont les centres de services scolaires, afin de célébrer les valeurs de l'école publique et ses artisans. La SPEP, qui a lieu chaque année au début de l'automne, souligne au passage la Journée mondiale des enseignantes et enseignants le 5 octobre. La FAE dévoilera au printemps une programmation riche et variée, aux couleurs de son nouveau porte-parole.

Auteur, scénariste, animateur, chroniqueur, comédien et plus encore, Simon Boulerice était la personne toute désignée pour succéder à Philippe Laprise et Claire Pimparé. Apprécié de toutes et tous pour ses grandes qualités humaines et la diversité de ses compétences, Simon Boulerice représente un modèle pour les jeunes de 4 à 99 ans. Depuis de nombreuses années, il donne des conférences dans les écoles du Québec pendant lesquelles il partage sa passion pour la littérature et valorise la transmission des savoirs. Ces rencontres constituent des moments privilégiés pour parler de l'école publique comme d'une richesse collective, la gratuité et l'accès à la culture étant des valeurs qu'il chérit.

« Cet artiste incarne profondément les valeurs de la SPEP. L'on sent, dans ses déclarations, son fort attachement à l'école publique et à ce qu'elle a de plus beau. Pour les jeunes, Simon Boulerice personnifie la polyvalence, la persévérance et la créativité. Quant aux profs, ils l'admirent pour sa maîtrise de la langue française et l'importance qu'il accorde à la littérature et au pouvoir transformateur de celle-ci. C'est vraiment quelqu'un de rassembleur », souligne Annie Primeau, vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE et responsable de la SPEP.

Au fil des ans, Simon Boulerice a souvent confié, lors d'entrevues, le fort lien d'attachement qu'il a conservé avec les personnes enseignantes. Il n'a toujours eu que de bons mots à l'égard de la profession enseignante, de même que pour celles et ceux qui ont traversé son parcours scolaire. Devinez le métier qu'il aurait pratiqué s'il n'avait pas été artiste?! C'est donc très naturellement que la FAE s'est tournée vers lui pour continuer de faire vivre la SPEP comme un événement grand public et positif.

« Je suis très fier de m'associer à cet événement et de pouvoir mettre en lumière le travail des artisans de l'école publique et des élèves, jeunes et adultes! J'ai une grande admiration pour les enseignantes et enseignants. J'ai fait tout mon parcours scolaire à l'école publique et ç'a été un tremplin pour déployer l'artiste que je suis devenu. J'ai donc très hâte à l'automne pour la 14e Semaine pour l'école publique », déclare Simon Boulerice.

La programmation de la SPEP 2023 sera disponible au https://www.lafae.qc.ca/semaine-ecole-publique

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 600 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

