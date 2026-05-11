Semaine nationale des travaux publics - Les réalisations TP - pour travaux publics - ça marque !

18 au 24 mai 2026

Une tournée provinciale avec l'artiste Sara Dufour

LONGUEUIL, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale des travaux publics qui se tiendra du 18 au 24 mai 2026, l'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est fière de célébrer ce domaine à travers sa tournée provinciale Sur la route des TP_pour travaux publics en compagnie de l'artiste Sara Dufour, porte-parole.

Pour ce faire, l'Association des travaux publics du Québec, via son initiative FièrementTP, prendra d'assaut le Québec pour promouvoir ce qui se fait de grand et de beau à travers le domaine de l'entretien et des travaux publics. Le temps est venu de réaliser combien les réalisations TP - pour travaux publics - ça marque! L'artiste Sara Dufour se transformera en reporter pour mettre de l'avant des réalisations marquantes dont une usine de traitement des eaux de lixiviats, un projet d'économie circulaire et de déconstruction intelligente, l'acquisition d'une nouvelle machinerie innovante pour le planage et le pavage et plus encore!

Une tournée à travers le Québec

Au fil de la semaine, Sara Dufour visitera plusieurs villes à travers la province, mettant en lumière des réalisations et des projets qui font la fierté des équipes en entretien et travaux publics.

Lundi le 18 mai : Ville de Sept-Îles

Mardi le 19 mai : Ville de Montréal

Mercredi le 20 mai : Ville de Gatineau

Jeudi le 21 mai : Ville de Trois-Rivières

Vendredi le 22 mai : Ville de Québec

Samedi le 23 mai : Spectacle de Sara Dufour ouvert au public à l'Agora du Port de Québec

Création d'un jingle propre aux travaux publics

Dans le cadre de cette édition, Sara Dufour signe un jingle entièrement dédié aux travaux publics. Fidèle à son style rassembleur et énergique, cette création musicale sera dévoilée officiellement durant la Semaine nationale des travaux publics, offrant un clin d'œil festif et distinctif au travail essentiel des équipes qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement des collectivités.

Le Grand rassemblement des travaux publics

Pour clore en beauté cette semaine de célébration, l'Association des travaux publics du Québec convie la population au Grand rassemblement des travaux publics à l'Agora du Port de Québec, un événement festif qui réunira le grand public, les employé•e•s, professionnel•le•s, familles et ami•e•s . Sara Dufour offrira un spectacle complet, à son image, ponctué de clins d'œil à celles et ceux qui façonnent nos milieux de vie. Ouvert à toutes et à tous, l'événement se tiendra beau temps, mauvais temps. Les personnes intéressées sont invitées à se procurer des billets sur le site de FièrementTP (www.fierementtp.ca).

À propos de l'Association des travaux publics du Québec

L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est une dédiée à former, informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnel•le•s du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour les intérêts des citoyens des villes et municipalités québécoises. Pour plus d'information, consulter le www.tpquebec.ca .

À propos de la Semaine nationale des travaux publics

Depuis 1960, la troisième semaine du mois de mai est consacrée à la Semaine nationale des travaux publics. Ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser le public sur l'importance des travaux publics au quotidien : planifier, construire, gérer, opérer le cœur des collectivités afin d'en augmenter la qualité de vie des citoyen.ne.s. Merci aux partenaires FièrementTP 2026 : Ville de Gatineau, Ville de Montréal, Ville de St-Jérôme, Ville de Québec, Ville de Trois-Rivières, Ville de Sept-Îles, Ville de Blainville, Ville de Mirabel, Ville de Terrebonne, la Fédération des municipalités du Québec, le Cégep de St-Laurent, le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

SOURCE Association des travaux publics du Québec

Source: Mathylde Gauvin, Chargée de projets aux communications et aux événements, Association des travaux publics du Québec; Information: Karl-Emmanuel Picard, 1.418.265.1919, [email protected]