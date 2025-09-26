ACTIVITÉ OUVERTE AU PUBLIC - Championnat national Opérateur.trice de chasse-neige - 5 octobre 2025 à Québec

LONGUEUIL, QC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Les acteurs clés du secteur de la viabilité hivernale au Québec et au Canada se réunissent autour d'un projet mobilisateur, soit le Championnat national d'opérateur.trice de chasse-neige 2025, le 5 octobre prochain à Québec! Cet événement emblématique, organisé devant le grand public, offre une occasion unique de démontrer l'expertise d'ici dans ce domaine de pointe. Le grand gagnant aura la chance de participer au Championnat mondial de chasse-neige, qui se tiendra au 17e Congrès mondial de la Viabilité hivernale, de la Résilience et de la Décarbonation de la Route, en mars 2026.

Championnat national Opérateur.trice de chasse-neige 5 octobre 2025 à Québec (Groupe CNW/Association des travaux publics du Québec)

Ce sont 19 concurrents qui s'affronteront devant le public le 5 octobre lors de ce Championnat au Centre de formation en transport de Charlesbourg, situé au 700, rue de l'Argon à Québec. L'artiste Sara Dufour, porte-parole de FièrementTP (une initiative de l'Association des travaux publics du Québec) depuis plus de quatre ans, sera présente pour reconnaître les travailleur.euse.s essentiel.le.s qui œuvrent dans les opérations de déneigement et pour promouvoir l'importance du domaine et des métiers en entretien et travaux publics. Finalement, les amateurs de camions pourront monter à bord d'un équipement et le kiosque FièrementTP présentera des profils d'emplois disponibles en opérations de déneigement et plus largement en travaux publics.

L'événement est gratuit et ouvert au public entre 9 h à 16 h. La programmation complète est disponible sur le site FièrementTP

Informations pratiques

Date : 5 octobre 2025

Lieu : 700, rue de l'Argon, Québec, G2N 2G5

Programmation complète au FièrementTP

Des défis de main-d'œuvre importants

Le domaine des travaux publics est confronté à un important défi de renouvellement de sa main-d'œuvre. On estime que, d'ici 2030, plus de 20 000 postes devront être pourvus en raison de nombreux départs à la retraite, menaçant ainsi une précieuse expertise. Ce domaine regorge d'opportunités professionnelles variées et stimulantes. Le kiosque FièrementTP présentera des profils d'emplois disponibles en opérations de déneigement et plus largement en travaux publics.

À propos de l'Association des travaux publics du Québec et de FièrementTP L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est une association dédiée à former, informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnel•le•s du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour les intérêts des citoyen.ne.s des villes et municipalités québécoises. Pour plus d'information, consultez le www.tpquebec.ca.

À propos du Championnat national Opérateur.trice.trice de chasse-neige

Le Championnat national d'opérateur.trice.trice de chasse-neige est un événement emblématique qui offre une occasion unique de démontrer l'expertise de pointe de ce métier au Québec. L'événement est rendu possible grâce à un collectif de membres du comité organisateur, de représentant.e.s d'organisations et de partenaires dont les partenaires majeurs PIARC-Québec et Tenco.

SOURCE Association des travaux publics du Québec

Contact : Karl-Emmanuel Picard, [email protected], 418 265-1919; Source : Kathia Brien, [email protected], 514 618-8363