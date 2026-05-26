Les activités aquatiques dans l'incertitude à Saint-Lambert

SAINT-LAMBERT, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Ce lundi en début de soirée, les moniteurs des activités aquatiques de la Ville de Saint-Lambert ont manifesté à l'extérieur du conseil municipal rue Hooper. Un vent de grande inquiétude souffle présentement sur ce groupe. Des représentants de l'employeur laissent entendre aux moniteurs et sauveteurs ainsi qu'à leur syndicat que leurs emplois sont menacés par la sous-traitance. En effet, il semblerait que le maire veuille introduire une firme privée, le club de natation Blue Machine, et lui confier le travail de moniteurs des membres des SREM-SCFP 306 à Saint-Lambert.

Il faut comprendre que certains employés sont moniteurs, donc donnent des cours de natation; d'autres sont sauveteurs, donc surveillent les piscines. Dans la réalité, ces deux rôles sont souvent cumulés par les mêmes personnes. Le fait d'éliminer les postes de moniteurs pourrait par conséquent entraîner la perte de bon nombre de sauveteurs, tentés voire forcés d'aller travailler dans une autre ville pour se reconstituer un horaire annuel.

« Garder les moniteurs, c'est une question de continuité et de maintien de la même qualité de cours à la population. Ce sont eux qui détiennent l'expertise, ils sont les mieux placés pour accomplir leur travail. Et d'une manière générale, quand le travail récurrent est réalisé à l'interne par les employés d'une Ville, il n'y a pas de surprises, pas de conflits d'intérêts potentiels, pas de problèmes d'opacité; les coûts sont connus et stables », d'expliquer Karine Laprise, présidente des SREM-SCFP 306.

« Plus largement, nous sommes inquiets de la mauvaise direction que prennent les relations de travail à la Ville de Saint-Lambert. Il y a énormément de roulement parmi les cadres et beaucoup de bouleversements du côté de nos membres cols blancs également. Ce sont des voyants rouges qui clignotent », d'ajouter la présidente.

Les Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM), section locale 306 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), comprennent l'unité des 57 moniteurs et sauveteurs de la Ville de Saint-Lambert. La convention collective de ces employés des activités et installations aquatiques est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026.

Au total, les SREM-SCFP 306 représentent plus de 2700 membres dans les cinq Villes de l'agglomération de Longueuil : Boucherville, Brossard, Saint-Lambert, Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil. Ils veillent à l'application d'une douzaine de conventions collectives pour leurs membres employés de bureau, techniciens, professionnels, brigadiers scolaires et employés de piscine.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756