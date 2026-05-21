Les cols bleus s'invitent au Grand Prix

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les cols bleus de Montréal se font voir au Grand Prix! En plus d'arborer les couleurs du Grand Prix, les camions de l'arrondissement de Ville-Marie affichent un message important pour les Montréalais et Montréalaises : Le Grand Prix des Montréalais.es, c'est nous!

« Nous avons un message pour les citoyens et citoyennes et non pour les touristes! Nous voulons que cet événement d'envergure se passe bien pour les bénéfices économiques. Celui-ci n'aurait pas lieu sans les bras et le travail des cols bleus et c'est essentiel de le rappeler », dit Nicolas De Ciccio, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

Le vrai prix, le grand prix, ce sont les services de qualité offerts au meilleur prix. Le personnel col bleu rappelle que la Ville de Montréal est toujours mieux servie par ses propres employé(e)s que par les entreprises privées qui veulent sans cesse faire plus de profits.

« On est en mode solutions. On a notamment proposé de rapatrier à l'interne le travail exécuté à gros prix par le privé, en cohésion avec le rapport du Bureau de l'inspecteur général, lequel dénonce un recours au privé qui tend vers le monopole et fait grimper les coûts pour les contribuables », d'expliquer le président.

Les cols bleus sont en négociation pour un nouveau contrat de travail. La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024. Des rencontres de négociation sont prévues dans les prochaines semaines.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815