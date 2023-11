MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Portage souligne la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances et souhaite réitérer toute l'importance de l'accessibilité aux ressources de réadaptation adaptées aux besoins des différentes personnes aux prises avec un problème de consommation.

Maintenant plus que jamais, alors que la crise des surdoses d'opioïdes semble vouloir s'accentuer, l'accessibilité des ressources de réadaptation est cruciale. En effet, rappelons qu'au Québec, entre juillet 2022 et juin 2023, ce sont 525 décès, tous reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues1 qui ont été constatés.

Or, pour permettre un accès rapide et sécuritaire aux personnes en ayant besoin, les ressources de réadaptation comme Portage doivent pouvoir compter sur le soutien gouvernemental nécessaire à la poursuite de leurs activités, tout particulièrement en cette période où l'inflation n'épargne aucune organisation.

« Depuis 50 ans, Portage ne cesse d'innover pour offrir des services qui sont à l'avant-garde et qui répondent aux besoins de ceux et celles qui en ont besoin. C'est pourquoi nous offrons un soutien adapté pour les adolescents, les adultes, les mères avec de jeunes enfants, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les membres des premières nations et des Inuits. Chaque jour, nous déployons notre expérience, notre expertise et notre bienveillance pour les accompagner vers une vie sobre, remplie de dignité, de respect de soi et de réussite. »

Peter A. Howlett, Portage

50 ans d'engagement et de modernité

Célébrant cette année son 50e anniversaire, Portage poursuit son innovation en matière de traitement des dépendances, notamment en lançant la première application mobile de soutien aux personnes qui terminent leur programme de réadaptation. Cette application, symbole de la modernisation des services de l'organisation, est basée sur les meilleures pratiques de soutien et de réinsertion sociale de Portage.

À propos de Portage

Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins de ses résidents adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes et toxicomanes (hommes et femmes) avec des problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

_________________________________ 1 Source : https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/opioides/surdose/deces-intoxication/intoxication-suspectee

Renseignements: Claudia Ntihinyuka, TACT, Téléphone : 581-888-1048, Courriel : [email protected]; Source : Seychelle Harding, Portage, Téléphone : 514-939-0202, poste 1118, Courriel : [email protected]