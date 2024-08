Geneviève Lefebvre se joint à Portage à titre de présidente et cheffe de la direction

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de Portage est fier d'annoncer l'arrivée de Mme Geneviève Lefebvre en tant que nouvelle présidente et cheffe de la direction de l'organisation, à compter du 9 septembre 2024. Mme Lefebvre, qui succédera ainsi à M. Peter A. Howlett, apportera une vaste expérience en leadership ainsi qu'une passion pour le bien-être des individus et des communautés.

Mme Lefebvre a œuvré auprès de personnes cherchant à se libérer du cycle de la dépendance durant presque toute sa carrière, convaincue que chaque individu mérite une chance de mener une vie saine et épanouie. Elle a commencé son parcours professionnel comme intervenante, puis a gravi les échelons pour se retrouver à la tête de diverses organisations, dont l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, la Maison Jean Lapointe et le Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD). Clinicienne et gestionnaire d'expérience, Mme Lefebvre possède de solides compétences en gestion du changement et en amélioration continue, ainsi qu'une connaissance approfondie du continuum de services en dépendance et en santé mentale. Son expérience et sa vision novatrice seront des atouts précieux pour notre organisation.

Portage tient également à exprimer sa profonde gratitude envers M. Peter A. Howlett pour cinquante années de service dévoué en tant que président fondateur. M. Howlett a dirigé l'organisation avec passion et intégrité, contribuant de manière significative à sa mission. Sous sa direction, Portage a atteint de nombreux jalons importants et son héritage continuera à inspirer notre travail futur.

Depuis sa fondation en 1970, sous la vision et le leadership de M. Howlett, Portage a transformé la vie de plus de 40 000 personnes et a déployé de nouveaux services dans plus de trois provinces canadiennes. M. Howlett continuera à jouer un rôle clé dans la transition. Au cours des prochains mois, Portage aura l'occasion de souligner son dévouement et ses nombreuses réalisations.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers Peter A. Howlett d'avoir consacré sa vie à aider les autres et tout particulièrement, à leur avoir tendu la main pour vaincre leur dépendance et s'accomplir. Son héritage est incommensurable, et nous sommes impatients de célébrer ses contributions au cours des prochains mois. Nous sommes heureux qu'une personne de la trempe de Mme Geneviève Lefebvre se joigne à l'équipe. Elle sera sans aucun doute un atout indéniable pour porter la vision et les besoins de Portage. »

Paul Côté, président du conseil d'administration

« C'est avec fierté que je passe le flambeau à Mme Geneviève Lefebvre pour assurer la présidence de Portage. Je suis convaincu qu'elle saura diriger l'organisme avec passion et compétence. Son expertise et son engagement envers le bien-être des personnes aux prises avec des dépendances sont indéniables. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu au fil des années, et je suis certain que Portage continuera de prospérer sous sa nouvelle direction. »

Peter A. Howlett , président sortant de Portage

« C'est avec une profonde estime que je me joins à l'équipe de Portage afin de continuer à bâtir sur les fondations solides mises en place par M. Howlett. Je suis ravie de pouvoir contribuer à cette mission essentielle et de travailler avec une équipe aussi dédiée. C'est un honneur pour moi de succéder à un homme de cœur de l'envergure de M. Howlett qui aura consacré temps et énergie auprès des personnes aux prises avec des dépendances. Je remercie le conseil d'administration de sa confiance. »

Geneviève Lefebvre, nouvelle présidente de l'organisme

À propos de Portage

Portage est un organisme à but non lucratif qui offre des services de réadaptation aux personnes aux prises avec des dépendances. Fondé par M. Peter Howlett et soutenu par des centaines d'employés, de gouverneurs et de partenaires, Portage a aidé des milliers de personnes à surmonter leurs dépendances et à reconstruire leur vie. Pour en savoir plus, visitez portage.ca.

