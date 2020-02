Semaine nationale de prévention du suicide - La Fédération des cégeps parle du suicide pour sauver des vies

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 30e Semaine de prévention du suicide, qui se déroule du 2 au 8 février 2020, la Fédération des cégeps se joint, à nouveau cette année à l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) pour rappeler toute l'importance de parler du suicide pour sauver des vies.

Bien que parler du suicide soit de moins en moins tabou, ce drame est encore trop souvent vécu dans la solitude et le silence. La Semaine de prévention du suicide permet d'en parler en diffusant des ressources d'aide et en unissant les efforts pour favoriser l'émergence d'un dialogue autour de la question. Le réseau collégial travaille quotidiennement en ce sens et demeure proactif en matière de prévention du suicide, que ce soit en formant des sentinelles parmi les membres du personnel ou encore en promouvant une bonne santé mentale.

À travers des actions de sensibilisation et l'intensification des efforts de prévention, force est de constater que les actions déployées au sein du réseau sont efficaces. Depuis une dizaine d'années, après avoir subi une importante diminution, le taux de suicide est relativement stable chez les jeunes hommes âgés de 15 à 19 ans.

Nouvelle Stratégie québécoise en prévention du suicide

L'automne dernier, la Fédération des cégeps s'est associée au Collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide, un regroupement de plus de 35 organisations travaillant également en prévention du suicide et en santé mentale ou ayant à cœur ces objectifs. Ce Collectif a convaincu le gouvernement du Québec de se doter d'une stratégie québécoise en prévention du suicide et la Fédération a été invitée à prendre part aux travaux d'élaboration qui commencent cet hiver.

