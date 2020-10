Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail - COVID-19 : le gouvernement doit dépoussiérer d'urgence les lois en matière de santé et sécurité au travail

MONTRÉAL, le 18 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Deux vagues de pandémie de COVID-19 qui frappent : jamais nos milieux de travail n'auront été aussi fortement soumis aux multiples défis que représente la santé-sécurité du travail (SST). Les 300 000 membres de la CSN doivent adapter leur quotidien et placer la SST au centre de leurs préoccupations. Or, il s'agit d'une responsabilité partagée.

« Je veux inciter les travailleuses et les travailleurs du Québec à se protéger, mais aussi à être très vigilants face aux employeurs pour que ceux-ci fournissent les équipements de protection individuelle adéquats. Il est primordial de défendre le droit de travailler sans risquer sa vie ou celle de nos proches », martèle Chantal Ide, 1 ère vice-présidente et responsable politique du Comité d'action en santé-sécurité au Conseil central du Montréal métropolitain - CSN.

Le Québec en queue de peloton

Pour accroître la protection des travailleuses et des travailleurs, le gouvernement Legault doit agir de toute urgence. « Je demande au ministre du Travail, Jean Boulet, de déposer au plus vite les projets de loi qu'il devait présenter en 2019 afin de moderniser la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Ces deux lois doivent être dépoussiérées sans délai », exhorte Jean Lacharité, vice-président de la CSN.

En effet, si le Québec agissait en réel précurseur dans les années 80 en matière de SST, nous traînons désormais en queue de peloton. Aujourd'hui, 75 % des travailleuses et travailleurs ne sont pas protégés par les mécanismes de prévention législatifs. Aussi, alors que le monde du travail change à la vitesse grand V, la liste des maladies professionnelles reconnues n'a été ni revue ni mise à jour depuis son adoption en 1985. Par exemple, les maladies à caractère psychologique n'y figurent même pas.

Du 18 au 24 octobre, lors de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail (semaineSST.org), la CSN et le Conseil central du Montréal métropolitain - CSN réitèrent l'importance d'adopter des mesures préventives visant l'élimination des dangers à la source. En ce sens, la réforme des lois est un allié incontournable.

À propos

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

Affilié à laConfédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie James.

SOURCE CSN

Renseignements: Chantal Ide 514-598-2003; Source : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Conseil central du Montréal métropolitain - CSN

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/