Semaine internationale du dépistage - Dépistage au Québec : le milieu communautaire VIH/sida peut en faire plus

La pandémie de COVID-19 a accentué et mis en lumière le manque criant de ressources humaines dans le réseau de la santé, avec un impact direct sur de nombreux services dont le dépistage du VIH et des autres ITSS. En 2020, selon le Fonds mondial , le dépistage du VIH a chuté de 22 % à travers le monde . Au Québec, selon les régions, les services de dépistage en milieu communautaire ont connu une diminution de leur plage horaire ou ont été complètement annulés.

Pourtant, les ressources du milieu communautaire VIH sont prêtes et disponibles à prêter main-forte au réseau. Grâce à de nouvelles technologies accessibles et fiables, comme le test rapide et l'autotest, les intervenant·es communautaires seraient en mesure d'effectuer des dépistages, comme cela se fait ailleurs dans le monde, même dans d'autres provinces canadiennes comme l'Ontario.

Considérant que dépister, c'est la clé pour mettre fin à l'épidémie de VIH, le milieu communautaire peut et doit être mis à contribution afin d'accentuer et diversifier l'offre de dépistage au Québec. Nous pourrions ainsi mieux répondre à la demande et rejoindre certaines communautés plus éloignées du réseau de la santé (personnes 2SLGBTQ+, issues de l'immigration, en situation d'itinérance, utilisatrices de drogues, travailleuse·eurs du sexe, etc.).

Le gouvernement du Québec est-il enfin prêt à considérer le milieu communautaire comme un acteur clé dans l'offre de dépistage ? Est-il prêt à agir pour habiliter des intervenant·es communautaires, formé·es adéquatement, pour prêter renfort à un système de santé saturé ? C'est ce que nous souhaitons.

Semaine internationale du dépistage

Initiée par Coalition PLUS, un réseau international de lutte contre le sida et les hépatites virales dont COCQ-SIDA est l'un des membres fondateurs, la Semaine internationale de dépistage est un moment propice pour rappeler à la population l'importance de se faire dépister, mais surtout pour faire connaître et reconnaître les offres communautaires de dépistage ou d'accompagnement au dépistage. Pour la 2e édition, qui se tiendra du 22 au 28 novembre 2021, la COCQ-SIDA collabore avec la Société canadienne du sida afin d'inviter le milieu communautaire canadien à joindre le mouvement.

À propos de COCQ-SIDA : Regroupement d'organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, soutient et consolide l'action communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l'ensemble des populations fortement touchées par l'épidémie. COCQ-SIDA est l'un des quatre membres fondateurs de Coalition PLUS.

À propos de Coalition PLUS : Union internationale d'organismes communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales fondée en 2008, Coalition PLUS intervient dans 52 pays et auprès d'une centaine d'organisations de la société civile. À travers le principe de gouvernance partagée qui la régit, notre union implique 16 organisations adhérentes, du Nord et du Sud, dans la prise de décision. Elle est actuellement présidée par la Dre Hakima Himmich qui a diagnostiqué le premier cas de sida au Maroc en 1986.

À propos de la Société canadienne du sida : La Société canadienne du sida (SCS) représente ses membres au palier national, guider par la voix des personnes vivant avec le VIH/sida. Nous sommes un mouvement émanant de la communauté et nous sommes fiers de nos racines. Nous sommes voués à l'idée selon laquelle nous devons travailler ensemble, en sachant que les enjeux n'ont jamais été aussi cruciaux et en reconnaissant humblement que nous pouvons collaborer, ceci dans le but d'éradiquer le VIH.

La Semaine internationale du dépistage bénéficie du soutien de l'AFD, agence française de développement, de L'INITIATIVE, sida, tuberculose, paludisme, d'Expertise France, du Robert Carr Fund et d'Aidsfonds. Plus particulièrement au Canada, la semaine bénéficie du soutien de Gilead Canada, de Merck Canada, de BioLytical Laboratories Inc et de M·A·C Cares.

