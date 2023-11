Des solutions pour réduire les coûts alloués à la santé, nous en avons

MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) et la Fondation québécoise du sida réitèrent leur demande d'une rencontre avec le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé, afin de présenter diverses solutions pour mettre fin à l'épidémie du VIH/sida au Québec d'ici 2030 ; solutions qui auront un impact bénéfique sur les ressources humaines et financières allouées à la prévention, aux soins de santé et aux traitements.

En 2021, le milieu québécois de lutte contre le VIH a publié un rapport présentant les fruits d'une consultation nationale qui a permis de cerner cinq axes prioritaires sur lesquels œuvrer au cours des années 2021 à 2025 afin de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030, au Québec. Ce rapport, intitulé Riposte communautaire québécoise au VIH/sida 2021-2025, propose diverses solutions qui, tout en permettant l'atteinte de cette finalité, auront un impact bénéfique sur le réseau de la santé québécois.

Il est reconnu que le milieu communautaire VIH rejoint plus facilement les diverses communautés fortement affectées par l'épidémie. Étant déjà en contact et ayant développé un lien de confiance avec ces populations, il a une longueur d'avance pour les sensibiliser sur l'importance du dépistage. Il est aussi bien placé pour rejoindre le 10 % de la population québécoise qui ne sait toujours pas qu'elle vit avec le VIH. Pour profiter de ces avantages, la Riposte propose au ministère de la Santé de permettre au milieu communautaire VIH d'effectuer le dépistage du VIH. Comme le souligne Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA : « Il s'agit d'une solution qui permettra de diversifier l'offre de dépistage, de rejoindre et dépister les personnes fortement affectées par l'épidémie, de réduire les tâches d'un réseau de santé surchargé et de susciter des économies financières importantes ».

Ces économies seraient de l'ordre de millions de dollars, lorsque l'on sait que le fait de vivre avec le VIH, du moment de l'infection jusqu'à la fin de la vie, coûterait, par individu, plus de ¾ de million de dollars à l'État. Ainsi, toutes infections évitées et toutes prises en charge rapides des personnes infectées diminueraient grandement les coûts associés aux soins et aux traitements de l'infection par le VIH.

« Dans les contextes actuels d'économie et d'accès au réseau de la santé, le gouvernement ne peut pas se passer de solutions qui auront un impact bénéfique sur ledit réseau et sur les finances gouvernementales, sans compter l'impact positif dans notre lutte contre cette épidémie », affirme Fatoumata Fofana, directrice générale de la Fondation québécoise du sida.

Des solutions, le mouvement communautaire VIH du Québec en a plus qu'une. Il est prêt à les présenter au ministre de la Santé pour que le Québec fasse partie des régions du monde où l'épidémie du VIH sera chose du passé d'ici 2030.

À propos de la COCQ-SIDA

Regroupement d'organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, soutient et consolide l'action communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l'ensemble des populations fortement touchées par l'épidémie. La COCQ-SIDA est un membre fondateur de Coalition PLUS, un regroupement international d'organismes communautaires de lutte contre le VIH.

À propos de la Fondation québécoise du sida

La Fondation québécoise du sida est une organisation à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 30 ans à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/sida et à la prévention de la transmission du VIH par la collecte de dons.

À propos de Québec sans sida

Québec sans sida se veut être le projet phare des années à venir du milieu communautaire québécois de lutte contre le VIH/sida. Ce projet mobilise l'ensemble des organismes communautaires membres de la COCQ-SIDA et de la Fondation québécoise du sida autour de la Riposte communautaire québécoise au VIH/sida 2021-2025, afin de mettre fin à l'épidémie sur le territoire québécois d'ici 2030.

À propos de l'édition 2023 de la Journée mondiale de lutte contre le sida

L'ONUSIDA a déclaré que l'édition 2023 de la Journée mondiale de lutte contre le sida a comme thème : « Confier le leadership aux communautés ». Par ce thème, l'ONUSIDA reconnaît l'apport indéniable du milieu communautaire VIH à la riposte au VIH. Elle précise que « [l]es communautés relient les personnes aux services de santé publique centrés sur la personne, instaurent la confiance, innovent, surveillent la mise en œuvre des politiques et des services et responsabilisent les prestataires » et que, pour ces raisons, il est indéniablement nécessaire de supprimer toutes entraves qui ralentissent les progrès en matière de prévention et de soins de santé, et ce, afin que les communautés puissent « donner encore plus d'élan à la riposte mondiale au VIH, en multipliant les progrès pour mettre fin au sida. »

